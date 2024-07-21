Aposta do ES bate na trave e fatura R$ 60 mil na Mega-Sena

Uma aposta de Marilândia, no Noroeste capixaba, acertou a quina no sorteio da Mega-Sena realizado no sábado (20) e faturou R$ 60 mil. Sem palpites corretos nas seis dezenas sorteadas no concurso 2751, o prêmio acumulou e a estimativa é pagar R$ 61 milhões no próximo sorteio.