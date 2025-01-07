Adolescente que foi flagrado 'desfilando' com arma é apreendido em Piúma

Os policiais localizaram e apreenderam a arma, mas o suspeito foi encontrado e abordado pela PM apenas na madrugada do dia 2 de janeiro. Após a abordagem, o menor foi liberado.

Já na tarde desta terça (7), foi emitido um mandado de busca e apreensão devido ao histórico do adolescente. Constam contra ele outros três procedimentos de apuração de atos infracionais, sendo dois análogos ao tráfico de drogas e um análogo ao crime de lesão corporal, segundo a PM. O adolescente também é suspeito de atuar como liderança no tráfico de drogas no bairro Areias, em Piúma. Ele foi apreendido e encaminhado para uma unidade de Internação.