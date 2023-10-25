Adolescente é apreendido pela 10ª vez por tráfico de drogas em Alegre

O flagrante, segundo a polícia, foi feito na tarde desta segunda-feira (23), por volta das 12h30. Eles receberam denúncias anônimas de que o adolescente estaria próximo ao jardim da prefeitura. Ao ser abordado, ele tentou fugir, porém foi contido. O suspeito recebeu voz de apreensão pelo crime análogo ao tráfico de entorpecentes e foi encaminhado à delegacia Regional de Alegre.