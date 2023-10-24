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Em Vitória

PF apreende maconha escondida em tábuas de carne decorativas no ES

A carga tinha como destinatário um jovem de 23 anos que é morador do bairro Tabuazeiro. Ele foi encaminhado para prestar depoimento, e pode responder por tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2023 às 17:44

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 17:44

A Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal (PF), em parceria com o Setor de Segurança dos Correios, flagrou na manhã desta terça-feira (24) uma carga de maconha escondida dentro de tábuas de carne decorativas artesanais, no momento em que era transportada para o bairro Tabuzeiro, em Vitória
A carga continha 7 quilos da droga e foi identificada pelos cães farejadores da PF. Segundo a corporação, a encomenda tinha como destinatário um jovem de 23 anos – cujo nome não foi divulgado – que trabalha como motoboy e mora no endereço da entrega. O suspeito, no entanto, não estava em casa no momento da abordagem policial. 
Polícia Federal encontra carga de 7 kg de maconha escondida dentro de tábuas de carne decorativas
PF encontrou na manhã desta terça-feira (24) uma carga de 7 kg de maconha escondida dentro de tábuas decorativas Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Pouco tempo depois, o homem foi localizado nos arredores da residência e encaminhado para prestar depoimento na sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha
A droga foi apreendida e, de acordo com a PF, as investigações continuam em busca da identificação do remetente da carga e outros envolvidos na ação criminosa. O suspeito será investigado por tráfico de drogas. Se for condenado, poderá cumprir até 15 anos de prisão.

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