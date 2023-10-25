Dupla é detida suspeita de furtar ferramentas de obras em Cachoeiro

O crime foi informado à Guarda por um responsável da obra na escola. Um policorte, uma máquina de solda, uma lixadeira, cabos elétricos e outras ferramentas variadas estavam em um saco, com um dos suspeitos. Além dos materiais, eles carregavam duas pás e duas picaretas, depois reconhecidos por quem trabalhava no local da macrodrenagem.