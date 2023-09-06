Acidente entre carreta e motocicleta deixa um morto na BR 101 em Ibiraçu

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está interditada no sentido norte para atendimento da ocorrência. O tráfego foi desviado para o acostamento.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.