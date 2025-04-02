Acidente deixa um morto e três feridos na BR 262 em Domingos Martins

As causas da colisão também não foram informadas pela PRF. A corporação explicou que a batida ocorreu no km 88, por volta das 21h50. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu os ocupantes do Creta, ente eles, o motorista. Eles foram encaminhados ao hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante. O rapaz de 21 anos faleceu no local.