Acidente deixa um ferido e interdita BR 101 em Ibiraçu

As causas da batida não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Motoristas que passaram pelo local registraram que a carga do caminhão, carregado com caixas de tomate, ficou espalhada na pista.

Segundo a concessionária que administra a via, a Eco101, a batida foi no Km 219, sentido sul, por volta das 19h. As faixas 1, em ambos os sentidos, ficaram com interdição e foram totalmente liberadas às 22h23.