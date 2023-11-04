Homens em carro atiram e matam jovem em Linhares

A vítima teve a morte confirmada no local. Buscas foram realizadas pelos militares, mas nenhum suspeito foi detido no momento do fato.

Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.