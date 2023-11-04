Homens em carro atiram e matam jovem em Linhares

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros por volta das 21h de sexta-feira (3), no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações de testemunhas à Polícia Militar, ele foi alvejado por homens armados que estavam a bordo de um veículo modelo Gol, que fugiu logo após os disparos.
A vítima teve a morte confirmada no local. Buscas foram realizadas pelos militares, mas nenhum suspeito foi detido no momento do fato.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.