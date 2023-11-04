Jovem é assassinado em beira de estrada em São Mateus

Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros na Estrada do Nativo, próximo à entrada do bairro Liberdade, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O corpo foi encontrado por um morador que passou pelo local e viu a vítima, caída na estrada de chão, por volta das 5h30 de sexta-feira (3).
O nome da vítima não foi informado pela polícia. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição prosseguiu até o local e constatou que o jovem tinha sido alvejado por disparos de arma de fogo e já estava em óbito. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.