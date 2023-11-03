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Tentativa de feminicídio

Vídeo mostra antes e depois de assessor atirar em namorada em Vila Velha

A universitária Tayná Roberta, de 26 anos, foi baleada na quinta-feira (2), em Jardim Marilândia. Namorado dela, Nicolas dos Santos Peruzo, de 22 anos, foi preso pelo crime
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 nov 2023 às 19:34

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 19:34

Imagens obtidas pela reportagem da TV Gazeta mostram o estudante de Odontologia Nicolas dos Santos Peruzo, de 22 anos, momentos antes e depois de atirar contra a namorada, a universitária Tayná Roberta, de 26 anos, na manhã dessa quinta-feira (2). O homem, que atuava como assessor do vereador de Vitória Duda Brasil (União), foi preso em flagrante após o crime, ocorrido no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha.
Conforme as imagens de segurança, por volta das 5h16, o suspeito chega ao local com um amigo. Eles tocam a campainha e, em seguida, entram na casa. A dupla sobe até o quarto da jovem, onde, segundo os familiares, iniciou-se uma discussão. O pai e a mãe da jovem relataram que, pouco tempo depois, escutaram o barulho de tiro. 
Às 6h43, Nicolas e o amigo aparecem fugindo da residência. Desesperado, o pai da jovem ainda tenta atrás do genro, mas não consegue alcançá-lo.

Caso

Nicolas dos Santos Peruzo, de 22 anos, que estuda Odontologia, foi preso após dar um tiro na namorada em Vila Velha, na manhã de quinta-feira (2). Tayná teve o pulmão perfurado pelo disparo.
Nicolas dos Santos Peruzo, preso após atirar em namorada dentro da casa dela em Vila Velha
Nicolas dos Santos Peruzo, preso após atirar em namorada dentro da casa dela em Vila Velha Crédito: Redes Sociais
O pai de Tayná relatou à PM que Nicolas e um amigo chegaram ao local por volta das 6h. "O tiro que ele efetuou foi no lado direito, na altura do ombro, e atingiu o pulmão. Chegamos ao local e nos deparamos com a vítima no segundo andar da casa, baleada", afirmou o cabo Gildeone, em entrevista para a TV Gazeta. A polícia informou que o projétil perfurou o pulmão da universitária, que foi internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Ainda segundo o relato do pai, os dois suspeitos desceram correndo do segundo andar do imóvel, mas ele entrou em luta corporal com o namorado da filha e tomou a arma das mãos dele. A dupla conseguiu fugir, mas Nicolas foi localizado pela PM em seguida. Ele chegou a dizer que estava com a mão machucada porque tinha sido vítima de um assalto. O agressor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio).
Nesta sexta-feira (3) foi realizada a audiência de custódia de Nicolas e a Justiça decidiu mante-lo na cadeia. Na decisão, o juiz Arion Mergár ressaltou que a conduta de Nicolas "demonstra sua periculosidade em concreto, tendo o delito sido supostamente praticado com extrema violência e disparo de arma de fogo, sendo claro que a liberdade do indiciado coloca em risco a Ordem Pública e a instrução processual, se revelando fundamental resguardar a integridade física de testemunhas".
Sendo assim, o juiz decidiu converter a prisão em flagrante de Nicolas para preventiva, ou seja, ele continua atrás das grades. Para a TV Gazeta, a defesa do acusado informou que "se manifestará oportunamente nos autos do processo". O espaço segue aberto para a parte.
Nicolas dos Santos Peruzo, de 22 anos, na delegacia após atirar na namorada
Nicolas dos Santos Peruzo, de 22 anos, na delegacia após atirar na namorada Crédito: TV Gazeta

Estado de saúde

Na manhã desta sexta-feira (3), o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, conversou com o pai de Tayná. Ele informou que a filha está em observação, fora de risco, e que tem possibilidade de receber alta ainda nesta sexta.

Arma na casa da namorada

Outros vídeos disponibilizados pela família e obtidos pela TV Gazeta (veja abaixo) mostram o homem armado na casa da vítima, há cerca de um mês. Familiares que conversaram com o repórter André Falcão disseram que, no dia da filmagem, Nicolas informou que a arma de fogo era de brinquedo. No entanto, segundo o pai da estudante, foi com essa arma que ele atirou na estudante.
Parentes disseram que o casal se conheceu na faculdade, e que ambos estão no sexto período do curso de Odontologia. Afirmaram ainda que Nicolas era considerado uma pessoa de confiança da família.

Exonerado

Acionada pela reportagem, a assessoria do Duda Brasil (União) detalhou que Nicolas dos Santos Peruzo entrou no gabinete do vereador em 2021, ainda como estagiário, e foi efetivado um ano depois. Por conta do fato, a exoneração dele foi solicitada à presidência da Câmara Municipal.
Nesta sexta-feira (3), a Câmara de Vitória informou que "já tomou conhecimento do pedido de exoneração de Nicolas do Santos Peruzo, solicitado pelo gabinete. O servidor será oficialmente desligado na segunda-feira (6), com o retorno das atividades. A Câmara não tolera qualquer forma de violência e condutas como a do caso serão sempre tratadas com a devida firmeza".

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