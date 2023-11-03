Justiça mantém preso jovem que atirou na namorada em Vila Velha

Nicolas dos Santos Peruzo, de 22 anos, na delegacia após atirar na namorada Crédito: TV Gazeta

Nesta sexta-feira (3) foi realizada a audiência de custódia dele. Na decisão, o juiz Arion Mergár ressaltou que a conduta de Nicolas "demonstra sua periculosidade em concreto, tendo o delito sido supostamente praticado com extrema violência e disparo de arma de fogo, sendo claro que a liberdade do indiciado coloca em risco a Ordem Pública e a instrução processual, se revelando fundamental resguardar a integridade física de testemunhas".

Sendo assim, o juiz decidiu converter a prisão em flagrante de Nicolas para preventiva, ou seja, ele continua atrás das grades. Para a TV Gazeta, a defesa do acusado informou que "se manifestará oportunamente nos autos do processo".

Entenda o caso

O pai de Tayná relatou à PM que Nicolas e um amigo chegaram ao local por volta das 6h. Em seguid"O tiro que ele efetuou foi no lado direito, na altura do ombro, e atingiu o pulmão. Chegamos ao local e nos deparamos com a vítima no segundo andar da casa, baleada", afirmou o cabo Gildeone, em entrevista para a TV Gazeta.a, a dupla subiu até o quarto da jovem, onde se iniciou uma discussão. Logo depois, ele escutou o barulho de tiro. A polícia informou que o projétil perfurou o pulmão da universitária, que foi internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Nicolas dos Santos Peruzo, preso após atirar em namorada dentro da casa dela em Vila Velha Crédito: Redes Sociais

Ainda segundo o relato do pai, os dois suspeitos desceram correndo do segundo andar do imóvel, mas ele entrou em luta corporal com o namorado da filha e tomou a arma das mãos dele. A dupla conseguiu fugir, mas Nicolas foi localizado pela PM em seguida. Ele chegou a dizer que estava com a mão machucada porque tinha sido vítima de um assalto. O agressor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio).

Estado de saúde

Na manhã desta sexta-feira (3), o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, conversou com o pai de Tayná. Ele informou que a filha está em observação, fora de risco, e que tem possibilidade de receber alta ainda nesta sexta.

Arma na casa da namorada

Vídeos disponibilizados pela família e obtidos pela TV Gazeta (veja abaixo) mostram o homem armado na casa da vítima, há cerca de um mês. Familiares que conversaram com o repórter André Falcão disseram que, no dia da filmagem, Nicolas informou que a arma de fogo era de brinquedo. No entanto, segundo o pai da estudante, foi com essa arma que ele atirou na estudante.

Parentes disseram que o casal se conheceu na faculdade, e que ambos estão no sexto período do curso de Odontologia. Afirmaram ainda que Nicolas era considerado uma pessoa de confiança da família.

Exonerado

Acionada pela reportagem, a assessoria do Duda Brasil (União) detalhou que Nicolas dos Santos Peruzo entrou no gabinete do vereador em 2021, ainda como estagiário, e foi efetivado um ano depois. Por conta do fato, a exoneração dele foi solicitada à presidência da Câmara Municipal.