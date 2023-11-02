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Mãe é agredida pelo filho e aciona polícia em Cariacica: 'Virou um monstro'

Aposentada de 68 anos contou que o filho é viciado em crack, tendo se tornado usuário após a morte do irmão, que também tinha envolvimento com drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2023 às 13:01

Publicado em 02 de Novembro de 2023 às 13:01

Uma aposentada de 68 anos chamou a polícia para prender o filho, na noite de quarta-feira (1º), em Cariacica, depois que o homem, de 40 anos, revirou a casa e a agrediu, sob efeito de drogas.
Ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, a mãe contou que o filho é viciado em crack, tendo se tornado usuário após a morte do irmão, que também tinha envolvimento com drogas.
Ela disse ainda que, nos últimos anos, tornou-se praticamente uma refém do próprio filho e que havia momentos em que ficava trancada no quarto, enquanto o homem amolava uma faca em outro cômodo. A aposentada também revela já ter sido estrangulada por ele.
Homem é preso após destruir casa e agredir a própria mãe em Cariacica
Homem é preso após destruir casa e agredir a própria mãe em Cariacica Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta
Na noite de quarta-feira, ao chegar em casa, ele quebrou o portão da rua, destruiu a televisão e móveis e agrediu a mãe mais uma vez. A mulher, então, acionou a polícia, que foi ao local e o prendeu em flagrante.
“Eu não conhecia esse lado dele, esse monstro. Ele virou um monstro mesmo. Dá medo de ficar dentro de casa com ele. Eu tenho medo de ficar dentro de casa, medo de dormir e, de madrugada… Eu já ouvi ele amolar faca.”

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A aposentada contou ainda que o filho já roubou vários dos seus pertences, entre eles telefone, panelas, liquidificador. “Tudo de utilidade ele foi vendendo. Fiz uma compra e foi tudo roubado.”
Ela relatou também que tem vários problemas de saúde e que tinha esperanças de que o filho cuidasse dela, como ela fez com a própria mãe, mas isso não aconteceu. “Não vai (acontecer). Ele vai me matar, não cuidar de mim.”
Ainda segundo os relatos, quando a polícia chegou, o homem permanecia descontrolado, dizendo que colocaria fogo na casa da própria mãe.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por ameaça na forma da Lei Maria da Penha e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana na manhã desta quinta-feira (2).

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