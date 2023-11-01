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20 minutos de disparos

Casa, muro e até caixa d'água são atingidos por tiros em Vila Velha

Moradores de Chácara do Conde acordaram no susto na madrugada desta quarta-feira (1°); ninguém ficou ferido, mas imagens mostram os estragos deixados pelos disparos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2023 às 13:12

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 13:12

Moradores do bairro Chácara do Conde, em Vila Velha, foram acordados por tiros na madrugada desta quarta-feira (1º). Segundo eles, foram cerca de 20 minutos de disparos que atingiram muros, portões, janela de casa e até uma caixa d'água. Por sorte, ninguém ficou ferido.
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, esteve no bairro. Os moradores contaram que criminosos da parte alta do Beco Barro Branco atiraram para baixo, só para assustar, usando pistolas e até fuzil. Ninguém ficou ferido. 
Um dos tiros atravessou o vidro da casa de uma mulher de 42 anos. Ela contou à reportagem da TV Gazeta que estava com o filho e o neto, de apenas 6 anos. Por volta das 4h, quando os tiros começaram, ela estava orando. Ela relatou que só pensava em proteger a criança, e mandou o menino ficar deitado no chão do banheiro. 
Outra moradora teve um prejuízo de pelo menos 500 reais: a caixa d'água dela foi atingida por dois tiros. Na manhã desta quarta, o imóvel estava sem água. "Moro aqui há 35 anos, nunca vi uma coisa dessas. Só Deus sabe quando vou poder comprar uma caixa, mas o mais difícil é achar um pedreiro para colocar (devido à insegurança). Comprar é o de menos", disse ela, que preferiu não se identificar. 
Os moradores alegaram que ligaram para a polícia, mas não tiveram assistência. Questionada, a Polícia Militar afirmou que "prosseguiu até o local para verificar ocorrência de disparos de arma de fogo, mas nenhum suspeito foi localizado. Também não houve registro de feridos".
A Guarda Municipal disse que "não foi acionada, no entanto, teve ciência dos fatos e algumas equipes foram para a região para garantir que os serviços públicos sejam realizados sem alterações".

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