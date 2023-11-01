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Operação 'Grande Família' mira tráfico de drogas em Linhares e Vitória

O caso segue sob sigilo de Justiça, segundo informou o MPES; não foram divulgadas mais informações sobre os suspeitos e como eles atuavam no crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2023 às 18:15

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 18:15

Material apreendido durante a Operação
Parte do material apreendido durante a operação "Grande Família" Crédito: Divulgação/MPES
Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta quarta-feira (1º) a Operação “Grande Família”, que investiga o envolvimento de pessoas em crimes como tráfico de drogas e associação, nos municípios de Vitória e Linhares, no Norte do Espírito Santo.
O objetivo da ação é cumprir quatro mandados de buscas e apreensões em Linhares e um na Capital capixaba, além de três mandados de prisões temporárias. O caso segue sob sigilo de Justiça e não foram divulgadas mais informações sobre os suspeitos.
A reportagem de A Gazeta teve acesso ao boletim de ocorrência de uma das diligências, realizada por volta das 6 horas, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Duas mulheres foram conduzidas à Delegacia Regional do município, após os policiais encontrarem drogas na residência onde estavam. Uma delas era alvo da operação, por suspeita de envolvimento com uma quadrilha de tráfico de entorpecentes de Linhares.

Confira o material apreendido:

  • 4 buchas de maconha;
  • 4 flores de skank;
  • 2 cigarros de maconha;
  • 1 papelote de LSD;
  • 2.417 reais;
  • 1 celular;
  • 1 notebook;
  • 1 iPad.

A operação

Os trabalhos estão sendo conduzidos por promotores de Justiça, com o apoio de servidores do MPES e o auxílio de dez policiais do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.
Segundo o órgão, o nome da operação é uma referência a uma mensagem divulgada por um dos envolvidos, orientando aos demais integrantes da organização para passarem a ideia de que, além de uma quadrilha, formariam uma “grande família”.

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