Operação 'Grande Família' mira tráfico de drogas em Linhares e Vitória

Parte do material apreendido durante a operação "Grande Família" Crédito: Divulgação/MPES

O objetivo da ação é cumprir quatro mandados de buscas e apreensões em Linhares e um na Capital capixaba, além de três mandados de prisões temporárias. O caso segue sob sigilo de Justiça e não foram divulgadas mais informações sobre os suspeitos.

A reportagem de A Gazeta teve acesso ao boletim de ocorrência de uma das diligências, realizada por volta das 6 horas, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Duas mulheres foram conduzidas à Delegacia Regional do município, após os policiais encontrarem drogas na residência onde estavam. Uma delas era alvo da operação, por suspeita de envolvimento com uma quadrilha de tráfico de entorpecentes de Linhares.

Confira o material apreendido:

4 buchas de maconha;

4 flores de skank;

2 cigarros de maconha;

1 papelote de LSD;

2.417 reais;

1 celular;

1 notebook;

1 iPad.

A operação

Os trabalhos estão sendo conduzidos por promotores de Justiça, com o apoio de servidores do MPES e o auxílio de dez policiais do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.