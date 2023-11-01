Chuva no ES: alagamentos e prejuízos em cidades do Caparaó

A chuva forte na noite de terça-feira (31) deixou ruas alagadas em cidades da Região do Caparaó capixaba. No Distrito de Rive, em Alegre, moradores registram alguns pontos debaixo d'água. Já em Ibitirama, a Defesa Civil recebeu chamados por conta de destelhamentos de imóveis. Em Brejetuba, Irupi e Muniz Freire, obstruções de vias foram pontuais.
Em Iúna, segundo a Defesa Civil, a rua principal do bairro Quilombo alagou durante a noite. O coordenador da Defesa Civil do município, Filipe Mariano Rodrigues, disse que a galeria não comportou a vazão e a água chegou a entrar em alguns comércios. Às 20h40, já não havia mais pontos de alagamentos.
Já no distrito de Santa Marta, em Ibitirama, os problemas foram gerados por uma forte ventania. “Recebemos ocorrências de queda de um muro, danos na estrutura de parte de uma estrutura metálica, destelhamentos, queda de árvore sobre rede elétrica e uma fachada de vidro da Igreja Católica se quebrou”, explicou o coordenador da Defesa Civil do município, Herivelto Loura de Almeida.
Vendaval em Ibitirama destelha casas
Ruas da região central de Muniz Freire, Irupi e Brejetuba também sofreram problemas pontuais de alagamentos durante a chuva. Porém, segundo as prefeituras, a água baixou logo e, nesta quarta-feira (1°), servidores faziam a limpeza das vias.