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Com forte ventania

Chuva de granizo assusta moradores no interior de Nova Venécia

Segundo moradores, o fenômeno durou apenas 15 minutos e as pedras de gelo não causaram nenhum dano material expressivo
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

04 out 2023 às 15:33

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 15:33

Uma chuva de granizo assustou moradores que residem em comunidades do interior de Nova Venécia, no Noroeste do Estado, na noite da última terça-feira (3). Em um vídeo divulgado em uma rede social (acima), é possível ouvir o barulho das pedras de gelo caindo sobre o chão. 
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, moradores da região de Cristalina relataram uma forte ventania no início da noite da última terça-feira. Por volta das 19h30, segundo eles, foi possível ouvir o barulho das pedras caindo nos telhados. 
Apesar do susto, os moradores disseram que o fenômeno foi breve, de cerca de 15 minutos. As pedras também eram pequenas e, por isso, não causaram nenhum dano material expressivo. No entanto, o vento forte deixou algumas casas parcialmente destelhadas e árvores desfolhadas.  

Chuva de granizo assusta moradores do interior de Nova Venécia

A reportagem da TV Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros de Nova Venécia, que informou que não recebeu nenhum acionamento em decorrência da chuva de granizo. A Prefeitura da cidade e a Defesa Civil também foram procuradas para mais detalhes de quantas regiões foram atingidas e possíveis estragos, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. 
Chuva de granizo assusta moradores no interior de Nova Venécia

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