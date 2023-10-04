Santa furtada de gruta em João Neiva é achada pela polícia em Cariacica

Santa foi novamente colocada no oratório, em Acioli Crédito: Divulgação

Imagens de câmeras de segurança da região onde o furto aconteceu mostraram um homem chegando de carro, saindo do veículo, pegando a santa — que ficava em um oratório, construído por um morador —, voltando para o automóvel e fugindo. Durante as buscas, a Polícia Civil utilizou imagens da região e recebeu informações por redes sociais, até avançar no caso.

O suspeito foi identificado e localizado pelos policiais. Segundo Sperandio, ele teria agido em um momento de surto. A corporação vai realizar o trabalho de perícia para avaliar a capacidade mental do indivíduo.

“O autor do delito foi identificado, não foi preso porque não estava mais em estado de flagrante. Nós identificamos que ele cometeu esse delito com um surto psicológico. Ele saiu da Grande Vitória, se dirigia até Colatina, passou aqui por esse vilarejo e no momento de surto ele cometeu esse delito. Nós estamos avaliando essa capacidade mental dele, serão feitas algumas perícias”, explicou o delegado.