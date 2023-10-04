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Nossa Senhora Aparecida

Santa furtada de gruta em João Neiva é achada pela polícia em Cariacica

Imagem foi encontrada na última segunda-feira (2), quase duas semanas após o furto, após a polícia receber contato da família do suspeito de ter pego a santa
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 out 2023 às 12:01

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 12:01

Santa foi novamente colocada no oratório, em Acioli
Santa foi novamente colocada no oratório, em Acioli Crédito: Divulgação
A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que havia sido furtada de uma gruta onde tem um oratório na comunidade de Acioli, em João Neiva, no último dia 20, foi recuperada pela Polícia Civil na segunda-feira (2), em Cariacica. Segundo o delegado Leandro Sperandio, responsável pelas investigações, a família do suspeito de cometer o furto entrou em contato e informou onde a santa estava.
Imagens de câmeras de segurança da região onde o furto aconteceu mostraram um homem chegando de carro, saindo do veículo, pegando a santa — que ficava em um oratório, construído por um morador —, voltando para o automóvel e fugindo. Durante as buscas, a Polícia Civil utilizou imagens da região e recebeu informações por redes sociais, até avançar no caso.
O suspeito foi identificado e localizado pelos policiais. Segundo Sperandio, ele teria agido em um momento de surto. A corporação vai realizar o trabalho de perícia para avaliar a capacidade mental do indivíduo.
“O autor do delito foi identificado, não foi preso porque não estava mais em estado de flagrante. Nós identificamos que ele cometeu esse delito com um surto psicológico. Ele saiu da Grande Vitória, se dirigia até Colatina, passou aqui por esse vilarejo e no momento de surto ele cometeu esse delito. Nós estamos avaliando essa capacidade mental dele, serão feitas algumas perícias”, explicou o delegado.
O inquérito ainda deve ser concluído e encaminhado para a Justiça. Sperandio afirmou que o homem pode responder pelo crime de furto, com pena de um a quatro anos de prisão.

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