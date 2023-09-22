Polícia investiga furto de santa de gruta em João Neiva; veja imagens

Nas imagens, é possível ver um homem chegando de carro, saindo do veículo, pegando a santa — que ficava em uma espécie de gruta, construída por um morador —, voltando para o automóvel e fugindo. O furto aconteceu na madrugada da última quarta-feira (20).

Em entrevista à TV Gazeta, o delegado de João Neiva, Leandro Sperandio, disse que já está ciente do caso. "Quando você vê um indivíduo que furta uma santa, um símbolo religioso que atendia toda uma comunidade, isso realmente nos eleva a um patamar de repensarmos a Segurança Pública. Estamos avançando essa investigação, já temos alguns elementos: sabemos que o indivíduo que cometeu esse delito provavelmente é oriundo da região de Colatina e vamos aprofundar essa investigação para elucidarmos esse crime", declarou.