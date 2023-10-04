Adolescente é morto e homem fica ferido em ataque a tiros no Romão

Um adolescente de 16 anos morreu e um homem ficou ferido ao ser baleado após disparos no bairro Romão, em Vitória, na noite da última terça-feira (3). O menor, que não teve o nome divulgado, foi encontrado caído, já sem vida, na Escadaria Sílvio de Oliveira Santos.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de disparos. Quando os militares chegaram ao local, a Força Tática já estava acompanhando o baleado, que não teve a identidade divulgada. Ele foi socorrido e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
Ninguém informou aos policiais como os tiros teriam começado. O corpo do adolescente de 16 anos foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e o caso será investigado pela Polícia Civil.