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Detido após perseguição

Grupo bate em viatura da PM a caminho para atacar rivais em Vila Velha

Quatro pessoas foram levadas para a delegacia na madrugada desta quarta-feira (4); duas delas, na hora da abordagem, disseram que haviam sido sequestradas
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 out 2023 às 11:01

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 11:01

Quatro pessoas foram parar na delegacia, na madrugada desta quarta-feira (4), após uma história que parece até de filme: eles fugiram da polícia, bateram numa viatura, teve disparo no meio do caminho e até suposto sequestro. No fim das contas, um dos integrantes do grupo disse que, na verdade, eles estavam indo dar ataque a uma facção rival. Uma arma e 25 munições foram apreendidas.
Tudo começou em Dom João Batista, Vila Velha, quando os policiais viram um carro suspeito. Eles tentaram abordar, mas o motorista acelerou. Os militares pediram apoio e um cerco foi montado na Avenida Beira-Mar, altura de Aribiri.
Segundo a Polícia Militar, o condutor no carro não parou: jogou o veículo em cima dos agentes e acabou batendo em uma viatura. Neste momento, um deles desceu do automóvel com uma pistola na mão. Diante disso, os militares atiraram quatro vezes: o homem de 27 anos, que estava armado, se rendeu.
Os tiros não acertaram nem uma pessoa, mas atingiram o para-brisa dianteiro e o vidro da porta dianteira do veículo suspeito. 
Dentro do carro estavam dois homens, de 27 e 21 anos, e uma mulher de 20 anos. Questionados pelos policiais, o homem mais velho e a mulher disseram que eram irmãos e que teriam sido rendidos pelos outros dois. Eles contaram, ainda, que os suspeitos teriam entrado na frente do veículo e obrigado o condutor a dirigir, sob ameaça de uma arma. 
"Os suspeitos negaram tal relato e contaram estar juntos e a caminho para atacar traficantes rivais. Diante dos fatos, todos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional, onde foi entregue uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada e 25 munições calibre 9 mm intactas. O veículo foi guinchado", completou a Polícia Militar
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem de 27 anos, que estava armado, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Os demais conduzidos, dois homens, de 21 e 27 anos, e a mulher, de 20 anos, foram ouvidos e liberados após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.
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