ES recebe alerta de perigo para chuva forte válido até o Dia de Finados

O Espírito Santo recebeu, na manhã desta quarta-feira (1º), um novo alerta de perigo para chuva intensa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso laranja compreende todos os municípios e vale até as 10h desta quinta-feira (2), Dia de Finados, conhecido por ser chuvoso no Estado.
Nos 78 municípios capixabas, pode chover de 30 a 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Diante desse alerta, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
- Orientações do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).