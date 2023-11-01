ES recebe alerta de perigo para chuva forte válido até o Dia de Finados

Espírito Santo recebe alerta de perigo para chuva forte válido até o Dia de Finados

Nos 78 municípios capixabas, pode chover de 30 a 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Diante desse alerta, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.