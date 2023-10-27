Chuva causa alagamento em distrito no interior de Castelo

A chuva forte durante a madrugada desta sexta-feira (26) deixou uma via do distrito de Fazenda do Centro, no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo, alagada. Segundo a Defesa Civil do município, o problema foi pontual e a água já baixou.
Um morador registrou a várzea, próximo ao rio, alagada e um dos pontos da estrada também embaixo d'água. A coordenação informou que esteve no local na manhã desta sexta e que às 8h30 a via estava liberada para passar. O órgão informou ainda que o Rio Castelo está no nível normal no centro da cidade e não houve outros acionamentos.