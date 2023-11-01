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Latrocínio

Homem foi morto em assalto em Cariacica por estar com fone de ouvido

Alessandro Pereira da Silva, de 41 anos, levou quatro tiros após não ouvir as ameaças; crime ocorreu em julho deste ano, e prisão de suspeito foi divulgada nesta quarta (01)
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

01 nov 2023 às 17:22

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 17:22

A vítima, que não teve o nome divulgado, estava indo para a pizzaria com a companheira, quando foi rendido por dois assaltantes.
Alessandro foi morto a caminho de pizzaria durante assalto em Cariacica. Crédito: Ronaldo Rodrigues
Alessandro Pereira da Silva, 41 anos, foi morto a tiros durante um assalto no dia 9 de julho deste ano, em Parque Gramado, Cariacica, por estar de fone de ouvido. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi abordada por Diego Azevedo de Lemos, conhecido como "Morangão", e não escutou as ameaças do suspeito. No momento em que se aproximou do homem para tentar ouvi-lo, acabou baleado. A prisão de Diego Azevedo foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (1°).
No dia do crime, Alessandro seguia com a companheira para uma pizzaria, quando os dois foram abordados por um criminoso em uma moto. De acordo com a polícia, "Morangão" disparou quatro vezes contra a vítima: no abdômen, no tórax e na mão esquerda.
Em seguida, o suspeito pegou o celular e fugiu para a Rodovia Leste-Oeste, que fica próxima ao local do latrocínio – roubo seguido de morte.
DIEGO AZEVEDO DE LEMOS, vulgo “MORANGÃO
Suspeito de cometer o crime é Diego Azevedo de Lemos, conhecido como "Morangão" Crédito: Divulgação | Sesp 
Segundo o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, Diego foi preso pelo latrocínio no dia 21 de setembro, no bairro Castelo Branco, em Cariacica, onde morava.
"Não houve reação drástica. A vítima morreu porque estava com fone de ouvido. No dia da prisão [de Diego], tiramos uma foto e ele saiu rindo, como se fosse deboche"
Douglas Caus - Comandante-geral da PM
“Durante a prisão, ele disse que pegou a moto emprestada de um traficante que já se encontrava preso. Mas, ao ser questionado, o traficante negou. O suspeito [Diego] chegou até a negar o crime, mas a polícia tem provas”, informou o delegado e chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Gabriel Monteiro.

Outros crimes

Além do latrocínio no dia 9 de julho, o criminoso responde por outro homicídio e possui uma extensa ficha criminal – no entanto, mais detalhes dessas outras ocorrências não foram repassadas. 
“Um mês depois, em agosto, a delegacia de Cariacica estava cumprindo busca na casa dele. Foi autuado em flagrante por ter arma de fogo e carregar uma pequena quantia de droga. Logo depois, ele foi solto – na época, ainda não era apontado como suspeito da morte de Alessandro. Ele vai responder por homicídio e já está representado na justiça pelo latrocínio, além de responder por tráfico de drogas”, confirmou.
A arma aprendida durante as buscas no mês de agosto vai passar por exame de balística para saber se foi a mesma usada para atirar contra Alessandro. 

Relembre o crime

Homem foi morto em assalto em Cariacica por estar com fone de ouvido
Alessandro foi morto a tiros na noite do dia 9 de julho, no bairro Parque Gramado, em Cariacica. A vítima estava indo para uma pizzaria com a companheira quando foi rendido por assaltantes.

Homem é assassinado por estar com fone de ouvido em Cariacica

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e, quando chegaram no local, encontraram Alessandro no chão. Após a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi constatado pelos profissionais que o homem morreu no local.
A companheira do homem não se feriu durante o assalto e, junto com outros familiares, ficou no local para conversar com investigadores da Polícia Civil. O corpo de Alessandro foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).

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