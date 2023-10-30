Adolescente com 20 passagens pela polícia é detido com submetralhadora no ES

Segundo a PM, os policiais foram acionados após uma denúncia de que o adolescente estava correndo atrás de outro indivíduo, com uma arma de fogo em mãos, para assassiná-lo. Militares foram ao local e localizaram o jovem, que tentou fugir, mas foi capturado pela equipe de outra viatura.

Com o adolescente foram apreendidos uma metralhadora artesanal, munições e buchas de maconha. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Colatina, onde, segundo a Polícia Civil , assinou um boletim de ocorrência por ato infracional análogo aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas para consumo próprio. Ele foi liberado após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.

Mandado de busca e apreensão na segunda-feira

Em vídeo publicado nas redes sociais, o capitão Balbino, comandante da Polícia Militar de Colatina, informou que a Justiça concedeu um mandado de busca e apreensão ao jovem nesta segunda-feira (30) e no mesmo dia foi feita a apreensão do jovem. O menor foi levado para a delegacia da cidade e depois deve ser encaminhado para uma unidade socioeducativa dessa vez.

Outras 20 apreensões

À reportagem da TV Gazeta Noroeste, a Polícia Militar informou que o adolescente possui outras 20 passagens pela polícia. A primeira delas foi em janeiro de 2020, por tráfico de crack. Ao todo, o jovem coleciona dez apreensões por tráfico de drogas.

Além disso, ele possui seis passagens na polícia pela Lei Maria da Penha. A primeira delas foi em junho de 2022, por agressão à própria mãe. Ainda no mesmo ano, ele também quebrou toda a casa e ameaçou os avós de 80 anos. O jovem ainda possui uma apreensão por agressão à namorada em fevereiro de 2023.

Questionado pela reportagem da TV Gazeta Noroeste, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informou, em nota, que não divulga informações sobre adolescentes que ingressam, cumprem e/ou cumpriram medida socioeducativa de internação nas unidades do Instituto, "tendo em vista que esta publicidade viola o princípio da proteção integral, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)", comunicou.