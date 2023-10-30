Adolescente com 20 passagens pela polícia é detido com submetralhadora no ES

Um adolescente de 17 anos, com 20 passagens pela polícia, foi apreendido na noite do último domingo (29) após uma denúncia de tentativa de homicídio no bairro Operário, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o jovem possui apreensões por tráfico de drogas, Lei Maria da Penha, roubo e ameaça contra agente de segurança. Ele não está tendo o nome divulgado por ser menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Segundo a PM, os policiais foram acionados após uma denúncia de que o adolescente estava correndo atrás de outro indivíduo, com uma arma de fogo em mãos, para assassiná-lo. Militares foram ao local e localizaram o jovem, que tentou fugir, mas foi capturado pela equipe de outra viatura.
Com o adolescente foram apreendidos uma metralhadora artesanal, munições e buchas de maconha. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Colatina, onde, segundo a Polícia Civil, assinou um boletim de ocorrência por ato infracional análogo aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas para consumo próprio. Ele foi liberado após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.
Mandado de busca e apreensão na segunda-feira
Em vídeo publicado nas redes sociais, o capitão Balbino, comandante da Polícia Militar de Colatina, informou que a Justiça concedeu um mandado de busca e apreensão ao jovem nesta segunda-feira (30) e no mesmo dia foi feita a apreensão do jovem. O menor foi levado para a delegacia da cidade e depois deve ser encaminhado para uma unidade socioeducativa dessa vez.
Outras 20 apreensões
À reportagem da TV Gazeta Noroeste, a Polícia Militar informou que o adolescente possui outras 20 passagens pela polícia. A primeira delas foi em janeiro de 2020, por tráfico de crack. Ao todo, o jovem coleciona dez apreensões por tráfico de drogas.
Além disso, ele possui seis passagens na polícia pela Lei Maria da Penha. A primeira delas foi em junho de 2022, por agressão à própria mãe. Ainda no mesmo ano, ele também quebrou toda a casa e ameaçou os avós de 80 anos. O jovem ainda possui uma apreensão por agressão à namorada em fevereiro de 2023.
Questionado pela reportagem da TV Gazeta Noroeste, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informou, em nota, que não divulga informações sobre adolescentes que ingressam, cumprem e/ou cumpriram medida socioeducativa de internação nas unidades do Instituto, "tendo em vista que esta publicidade viola o princípio da proteção integral, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)", comunicou.
Com informações da repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste.