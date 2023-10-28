'Estava na melhor fase da vida', diz tia de jovem morta a tiros na Serra

Meyre Santos, tia de Carolayne Nascimento Barcelos, pede por justiça Crédito: Ari Melo e Acervo familiar

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Carolayne foi assassinada na madrugada deste sábado (28). Segundo testemunhas, criminosos cercaram o veículo e mandaram abaixar os vidros. A jovem não conseguiu e eles atiraram. A vítima foi socorrida pelo próprio pai, mas não resistiu.

"Todo mundo conhecia ela desde pequena. Trabalhava com o pai, gerenciava o supermercado do pai dela. Ontem (sexta-feira) parecia que ela estava adivinhando alguma coisa, sabe? Lá em casa ela ia toda hora. Acho que ela estava se despedindo mesmo. Ela estava brincando com a gente demais, rindo, como ela sempre fez, mas parecia que ontem (sexta) ela estava diferente mesmo. Uma menina nova, que estava começando a viver agora, fazerem isso com ela é inaceitável. A gente espera justiça e que seja rápida", declarou a tia da jovem. O clima no velório era de muita dor e consternação.

Formada em Administração e moradora da região de Serra Sede, Carolayne trabalhava com o pai, comerciante antigo de Divinópolis, no mercado da família. Um tio da jovem contou, em entrevista à TV Gazeta, que era Carolayne quem cuidava da parte administrativa do negócio.

" A prioridade dela era ajudar o pai para ver o comércio crescer. O administrativo dela era muito forte. Chegava um cliente, ela recebia com o maior carinho, brincava, sorria e tinha alegria com todos" X - Tio de Carolayne, jovem morta a tiros

Um dos primos de Carolayne disse ao g1 ES na tarde deste sábado (28) que toda a família, assim como moradores do bairro Divinópolis que a conheciam, estão assustados e abalados com a morte da jovem.

"Era muito ligada à família, pai, mãe, tios, primos. Hoje seria um dia normal de trabalho para ela. Os pais estão arrasados. A mãe está à base de calmantes. O bairro inteiro está em luto. Uma menina fora de série, pessoa maravilhosa", disse o primo.

Sobre a ação criminosa que resultou na morte da prima, o familiar disse que é algo comum na região: "Qualquer carro que entra, eles mandam abaixar vidro. Se não abaixa, eles atiram. A gente nunca imaginava acontecer uma coisa dessas na família. Mais cedo, o carro dela teve uma pane na parte elétrica. A gente espera uma resposta do poder público".

O crime

Carolayne Nascimento Barcelos foi morta a tiros no bairro Divinópolis, na Serra Crédito: Acervo familiar

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou com a família de Carolayne que ela havia ido a uma festa na região. Antes de seguir para casa, no bairro Macafé, região de Serra Sede, a jovem decidiu dar carona a um adolescente de 17 anos que morava nas proximidades.

Moradores relataram que, ao virar uma esquina, o carro foi cercado por criminosos armados, que mandaram a jovem abaixar os vidros. Segundo a família, os vidros elétricos do veículo já estavam com defeito e não funcionavam, o que pode ter dificultado Carolayne de cumprir a ordem dos bandidos. Ela foi baleada diversas vezes, principalmente no rosto. O adolescente não ficou ferido.

O crime aconteceu bem em frente à casa em que o pai e a madrasta de Carolayne moram, em Divinópolis. O carro teria perdido a direção após os disparos, prendendo a saída do portão do casal.

Segundo a família, depois de vários minutos, o pai conseguiu sair, usando a porta de outro comércio do qual também é dono. Somente então se deu conta de que a vítima era a própria filha.

Jovem foi morta a tiros porque não conseguiu abaixar vidro de carro em bairro da Serra Crédito: Deyvison Reis