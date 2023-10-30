Suspeitos furam bloqueio policial e atiram contra militares em Iúna

De acordo com a polícia, uma denúncia anônima informou que dois suspeitos estavam em um Ford Eco Sport preto em posse de dois revólveres calibre 38. Os militares deram inúmeros sinais sonoros para que o veículo parasse, mas os criminosos fugiram em alta velocidade. Um ponto de bloqueio foi montado na rodovia ES 379, mas o motorista jogou o carro em direção aos militares, que atiraram.