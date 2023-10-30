Suspeitos furam bloqueio policial e atiram contra militares em Iúna

Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar depois de fugir de abordagem, furar bloqueio policial e trocar tiros com militares em Córrego Barra Grande, zona rural de Iúna, na Região do Caparaó, na noite de domingo (29). Ele estava com outros dois homens em um carro, que acabou batendo em uma árvore durante a perseguição.
De acordo com a polícia, uma denúncia anônima informou que dois suspeitos estavam em um Ford Eco Sport preto em posse de dois revólveres calibre 38. Os militares deram inúmeros sinais sonoros para que o veículo parasse, mas os criminosos fugiram em alta velocidade. Um ponto de bloqueio foi montado na rodovia ES 379, mas o motorista jogou o carro em direção aos militares, que atiraram.
O veículo continuou em fuga e chegou a entrar no pátio da Igreja Católica de Barra Grande, momento em que um suspeito disparou mais uma vez contra os policiais, que revidaram. Na fuga, eles bateram em um pé de eucalipto. Dois suspeitos fugiram atirando contra os militares.
O motorista acabou detido. No carro foram encontradas 15 munições intactas calibre 38 e uma bucha de substância semelhante a maconha. O suspeito foi conduzido para Venda Nova do Imigrante juntamente com o material apreendido. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), onde está à disposição da Polícia Civil.