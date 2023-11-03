Preso por atirar na namorada, assessor de vereador de Vitória será exonerado

A informação da exoneração foi confirmada pela assessoria de comunicação da Câmara de Vitória: "A Presidência informa que já tomou conhecimento do pedido de exoneração de Nicolas do Santos Peruzo, solicitado pelo gabinete. O servidor será oficialmente desligado na segunda-feira, com o retorno das atividades. A Câmara não tolera qualquer forma de violência e condutas como a do caso serão sempre tratadas com a devida firmeza".

O pai de Tayná relatou à PM que Nicolas e um amigo chegaram ao local por volta das 6h. Em seguida, a dupla subiu até o quarto da jovem, onde se iniciou uma discussão. Logo depois, ele escutou o barulho de tiro. A polícia informou que o projétil perfurou o pulmão da universitária, que foi internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Nicolas dos Santos Peruzo, preso após atirar em namorada dentro da casa dela em Vila Velha Crédito: Redes Sociais

"O tiro que ele efetuou foi no lado direito, na altura do ombro, e atingiu o pulmão. Chegamos ao local e nos deparamos com a vítima no segundo andar da casa, baleada", afirmou o cabo Gildeone, em entrevista para a TV Gazeta.

Ainda segundo o relato do pai, os dois suspeitos desceram correndo do segundo andar do imóvel, mas ele entrou em luta corporal com o namorado da filha e tomou a arma das mãos dele. A dupla conseguiu fugir, mas Nicolas foi localizado pela PM em seguida. Ele chegou a dizer que estava com a mão machucada porque tinha sido vítima de um assalto. O agressor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio).

Estado de saúde

Na manhã desta sexta-feira (3), o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, conversou com o pai de Tayná. Ele informou que a filha está em observação, fora de risco, e que tem possibilidade de receber alta ainda nesta sexta.

Arma na casa da namorada

Vídeos disponibilizados pela família e obtidos pela TV Gazeta (veja no início da reportagem) mostram o homem armado na casa da vítima, há cerca de um mês. Familiares que conversaram com o repórter André Falcão disseram que, no dia da filmagem, Nicolas informou que a arma de fogo era de brinquedo. No entanto, segundo o pai da estudante, foi com essa arma que ele atirou na estudante.

Parentes disseram que o casal se conheceu na faculdade, e que ambos estão no sexto período do curso de Odontologia. Afirmaram ainda que Nicolas era considerado uma pessoa de confiança da família.