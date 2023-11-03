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Crime em Vila Velha

Preso por atirar na namorada, assessor de vereador de Vitória será exonerado

Nicolas dos Santos Peruzo entrou armado na casa da universitária; disparo perfurou o pulmão da jovem de 26 anos
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 nov 2023 às 10:11

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 10:11

Nicolas Santos Peruzo, de 22 anos, preso após dar um tiro na namorada em Vila Velha, na manhã de quinta-feira (2), será exonerado oficialmente da Câmara de Vitória na próxima segunda-feira (6). Ele é assessor do vereador Duda Brasil (União) e entrou na casa da universitária Tayná Roberta, de 26 anos, armado, disparando após uma discussão. A vítima teve o pulmão perfurado.
A informação da exoneração foi confirmada pela assessoria de comunicação da Câmara de Vitória: "A Presidência informa que já tomou conhecimento do pedido de exoneração de Nicolas do Santos Peruzo, solicitado pelo gabinete. O servidor será oficialmente desligado na segunda-feira, com o retorno das atividades. A Câmara não tolera qualquer forma de violência e condutas como a do caso serão sempre tratadas com a devida firmeza".
O pai de Tayná  relatou à PM que Nicolas e um amigo chegaram ao local por volta das 6h. Em seguida, a dupla subiu até o quarto da jovem, onde se iniciou uma discussão. Logo depois, ele escutou o barulho de tiro. A polícia informou que o projétil perfurou o pulmão da universitária, que foi internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Nicolas dos Santos Peruzo, preso após atirar em namorada dentro da casa dela em Vila Velha
Nicolas dos Santos Peruzo, preso após atirar em namorada dentro da casa dela em Vila Velha Crédito: Redes Sociais
"O tiro que ele efetuou foi no lado direito, na altura do ombro, e atingiu o pulmão. Chegamos ao local e nos deparamos com a vítima no segundo andar da casa, baleada", afirmou o cabo Gildeone, em entrevista para a TV Gazeta.
Ainda segundo o relato do pai, os dois suspeitos desceram correndo do segundo andar do imóvel, mas ele entrou em luta corporal com o namorado da filha e tomou a arma das mãos dele. A dupla conseguiu fugir, mas Nicolas foi localizado pela PM em seguida. Ele chegou a dizer que estava com a mão machucada porque tinha sido vítima de um assalto. O agressor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio).

Estado de saúde

Na manhã desta sexta-feira (3), o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, conversou com o pai de Tayná. Ele informou que a filha está em observação, fora de risco, e que tem possibilidade de receber alta ainda nesta sexta.

Arma na casa da namorada

Vídeos disponibilizados pela família e obtidos pela TV Gazeta (veja no início da reportagem) mostram o homem armado na casa da vítima, há cerca de um mês. Familiares que conversaram com o repórter André Falcão disseram que, no dia da filmagem, Nicolas informou que a arma de fogo era de brinquedo. No entanto, segundo o pai da estudante, foi com essa arma que ele atirou na estudante.
Parentes disseram que o casal se conheceu na faculdade, e que ambos estão no sexto período do curso de Odontologia. Afirmaram ainda que Nicolas era considerado uma pessoa de confiança da família.
Acionada pela reportagem, a assessoria do Duda Brasil (União) detalhou que Nicolas dos Santos Peruzo entrou no gabinete do vereador em 2021, ainda como estagiário, e foi efetivado um ano depois. Por conta do fato, a exoneração dele foi solicitada à presidência da Câmara Municipal.

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Vila Velha Violência Contra a Mulher Vitória (ES) Polícia Militar
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