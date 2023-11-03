'Está com medo de ser morta', diz pai de jovem baleada pelo namorado no ES

TV Gazeta, que conversou com o pai de Tayná por telefone (ouça um trecho no vídeo acima). A estudante de Odontologia Tayná Roberta, de 26 anos, está internada após ter sido baleada pelo namorado dentro de casa em Vila Velha , na última quinta-feira (02). Devido ao trauma, a jovem, mesmo dentro do hospital, continua com receio de ser morta. A informação foi repassada para o repórter Caíque Verli, da, que conversou com o pai de Tayná por telefone

Segundo o pai, a estudante precisou ser dopada porque queria fugir da unidade de saúde, tamanho era o medo dela. Ele informou ainda que Tayná está em observação, fora de risco, e tem possibilidade de receber alta nesta sexta (03).

"Ela está em observação, o médico vai fazer ultrassonografia para saber se tem algum sangramento interno. Se tiver, ela vai ter que fazer cirurgia. Ela está com medo de alguém matar ela, porque está com psicológico abalado; eu também estaria. Querendo fugir do hospital (com medo de) matarem ela, e tiveram que dopá-la para ela não fugir. Esse é o estado da Tayná", disse o pai.

Considerado o principal suspeito do crime, o namorado da jovem, o também universitário Nicolas Santos Peruzo, de 22 anos, foi preso e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

Entenda o caso

Nicolas dos Santos Peruzo, de 22 anos, que também estuda Odontologia e é assessor do vereador de Vitória Duda Brasil (União), foi preso após dar um tiro na namorada em Vila Velha, na manhã de quinta-feira (2). Tayná teve o pulmão perfurado pelo disparo.

O pai de Tayná relatou à PM que Nicolas e um amigo chegaram ao local por volta das 6h. Em seguida, a dupla subiu até o quarto da jovem, onde se iniciou uma discussão. Logo depois, ele escutou o barulho de tiro. A polícia informou que o projétil perfurou o pulmão da universitária, que foi internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

"O tiro que ele efetuou foi no lado direito, na altura do ombro, e atingiu o pulmão. Chegamos ao local e nos deparamos com a vítima no segundo andar da casa, baleada", afirmou o cabo Gildeone, em entrevista para a TV Gazeta.

Nicolas dos Santos Peruzo, preso após atirar em namorada dentro da casa dela em Vila Velha Crédito: Redes Sociais

Ainda segundo o relato do pai, os dois suspeitos desceram correndo do segundo andar do imóvel, mas ele entrou em luta corporal com o namorado da filha e tomou a arma das mãos dele. A dupla conseguiu fugir, mas Nicolas foi localizado pela PM em seguida. Ele chegou a dizer que estava com a mão machucada porque tinha sido vítima de um assalto. O agressor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio).

Prisão preventiva

Nesta sexta-feira (3), foi realizada a audiência de custódia dele . Na decisão, o juiz Arion Mergár ressaltou que a conduta de Nicolas "demonstra sua periculosidade em concreto, tendo o delito sido supostamente praticado com extrema violência e disparo de arma de fogo, sendo claro que a liberdade do indiciado coloca em risco a Ordem Pública e a instrução processual, se revelando fundamental resguardar a integridade física de testemunhas".

Sendo assim, o juiz decidiu converter a prisão em flagrante de Nicolas para preventiva, ou seja, ele continua atrás das grades. Para a TV Gazeta, a defesa do acusado informou que "se manifestará oportunamente nos autos do processo".

Arma na casa da namorada

Vídeos disponibilizados pela família e obtidos pela TV Gazeta (veja abaixo) mostram o homem armado na casa da vítima, há cerca de um mês. Familiares que conversaram com o repórter André Falcão disseram que, no dia da filmagem, Nicolas informou que a arma de fogo era de brinquedo. No entanto, segundo o pai da estudante, foi com essa arma que ele atirou na estudante.

Parentes disseram que o casal se conheceu na faculdade, e que ambos estão no sexto período do curso de Odontologia. Afirmaram ainda que Nicolas era considerado uma pessoa de confiança da família.

Exonerado

Acionada pela reportagem, a assessoria do Duda Brasil (União) detalhou que Nicolas dos Santos Peruzo entrou no gabinete do vereador em 2021, ainda como estagiário, e foi efetivado um ano depois. Por conta do fato, a exoneração dele foi solicitada à presidência da Câmara Municipal.