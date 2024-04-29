Acidente com ônibus escolar deixa 19 crianças feridas em Venda Nova

O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, em uma pista lateral à BR 262, na altura da localidade de Bananeiras. De acordo com a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, o ônibus e o motorista são de uma empresa terceirizada. A informação repassada pelo condutor é de que os raios solares atrapalharam a visão e ele acabou batendo com o coletivo na traseira da carreta, que estava estacionada na rua.