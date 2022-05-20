Projeto 'Somos todas' exalta o protagonismo feminino em Linhares

Somos Todas é uma campanha do Todas Elas em Linhares Crédito: A Gazeta/Divulgação

Poderosas, determinadas, protagonistas, donas do próprio corpo, realizadoras de sonhos… Esses foram algumas frases que as quase 100 mulheres escreveram no painel que estava na entrada do evento de inauguração de mais um grande projeto de fortalecimento feminino, o 'Somos todas todo dia', que faz parte do Projeto Todas Elas , da Rede Gazeta, em parceria com o Sicoob e a Suzano.

A proposta vai levar a Linhares uma série de palestras com intuito de combater a violência contra a mulher e também abrir mais debates sobre a importância de ser dar mais espaço à participação feminina no mercado de trabalho e mesmo na política.

O lançamento do programa, na última quinta-feira (20), contou com a palestra “Liderança feminina - O despertar da sua força interior” (sim, o despertar da força, estilo Star Wars mesmo), ministrada pela psicóloga e mestra em administração, Gisélia Freitas, além de depoimentos das Sandras, a Bassani, que é diretora do Ifes de Linhares, e a Kwak, que é a superintendente de Pessoas e Responsabilidade Social do Sicoob no Estado.

Uma mesa redonda com o painel “Somos Todas” abriu espaço para o debate sobre a maternidade, o empoderamento da mulher no mercado de trabalho e na sociedade.

Mas quem foi ao evento achando que seria só mais uma tarde comum, foi surpreendida e contagiada pela energia boa e histórias de mulheres que puderam inspirar e surpreender, como a história da Sandra Bassani, que desde pequena já sabia que estudar mudaria o seu futuro. Ela arrancou palmas calorosas do auditório ao contar que ganhou uma bolsa para estudar inglês básico na adolescência em um sorteio de uma rádio, e hoje conhece 8 países e fala 5 línguas:

“Educação pressupõe conhecimento, vivência, partilha, experiência e observação da realidade. Tudo isso forma um conjunto que vai orientar a personalidade da pessoa, vai motivar, vai incentivar, vai abrir os caminhos. Então, educação é tudo”, disse Sandra Bassani.

Durante a palestra, a psicóloga e mestra em Administração Gisélia Freitas falou sobre a importância do protagonismo feminino e da dificuldade que mulheres sentem para conciliar a maternidade com a carreira:

“Toda mulher tem uma força interior, mas ela tem que descobrir onde está essa força. É necessário desenvolver a autoestima para começar a acreditar e exalar todo esse empoderamento no mercado de trabalho. Quando uma mulher começa a falar de suas dificuldades e quando a outra fala de suas forças, a gente pega aquela realidade, colocamos pra nossa vida e você pensa: não sou só eu que passo por isso”, disse.

A Gilmara Caliman, que é empreendedora e mãe, ficou muito emocionada com a experiência: “O evento foi muito especial, pois nós mães queremos isso. A gente se sente abraçada quando a gente vê outras mães na posição que elas estão, e nos impulsionando, estendendo as mãos para nós, dizendo que todo mundo pode, é muito especial. Mulheres, busquem ajuda, busquem rede de apoio, pois juntas, fica mais leve”.

Assim como a Gilmara, a Sandra Kwak, superintendente de Pessoas e Responsabilidade Social do Sicoob ES, também concorda que a união das mulheres faz a diferença: “É superimportante, pois muitas mulheres que têm muitas condições de contribuir, às vezes não sabem por onde começar, às vezes não se sentem tão bem preparadas. E a partir do momento em que a gente começa a compartilhar, dar mais espaço, novas pessoas, novas lideranças vão surgindo. Então é uma forma da gente chegar a todos”, disse.

Projetos para fortalecer o empoderamento da mulher se mostram necessários para mudar a realidade. Só em Linhares, foram registrados 3.338 boletins na lei Maria da Penha em 2021. No Espírito Santo, de janeiro a abril de 2022, foram registrados 10 feminicídios confirmados.

O evento aconteceu na tarde desta quinta-feira (19), na sede do Sicoob Leste Capixaba, em Linhares, no norte do Estado, e é o primeiro evento da programação que terá três palestras e uma atividade ao ar livre nos meses de maio, junho e julho deste ano.

Programação 2ª palestra em 30 de junho - no Sicoob em Linhares



3ª palestra em 22 de julho - no Sicoob, em Linhares



4º encontro será uma atividade ao ar livre (com data a definir)

