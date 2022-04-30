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"Homem explicando"

Mansplaining: entenda a prática machista de explicar o óbvio às mulheres

Você já participou de alguma reunião ou conversa em que um homem tentava explicar a todo momento alguma coisa muito óbvia para uma mulher? Saiba mais sobre esse comportamento

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 15:45

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

30 abr 2022 às 15:45
Projeto Todas Elas
Você  já participou de alguma reunião ou conversa em que um homem tentava explicar a todo momento alguma coisa muito óbvia para uma mulher? Esse tipo de comportamento machista tem nome: mansplaining, ou seja, "homem explicando". Saiba mais no vídeo.

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