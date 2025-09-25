Aniversário!

Página do Todas Elas celebra 5 anos dando voz às mulheres capixabas

Criada para ampliar a cobertura sobre as mulheres para além da violência, editoria celebra trajetória de denúncias, debates e valorização do protagonismo feminino

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:26

O projeto foi idealizado em 2019 e entrou no ar em setembro de 2020. Crédito: Arte A Gazeta/Canva

Há exatamente cinco anos, em 25 de setembro de 2020, nascia a página do Todas Elas. A proposta era ousada: romper com a cobertura restrita a casos de violência e abrir espaço para histórias de protagonismo, conquistas e desafios das mulheres capixabas. Desde então, o espaço tornou-se referência em denunciar desigualdades, encorajar a luta por direitos e promover debates que colocam as mulheres no centro da narrativa jornalística.

A coordenadora de projetos da Redação de A Gazeta, Joyce Meriguetti, que esteve envolvida na criação da proposta, relembrou que a editoria nasceu de um incômodo compartilhado entre as próprias jornalistas da redação. Segundo ela, havia uma frustração com o excesso de notícias negativas envolvendo mulheres, como disparidade salarial em relação aos homens, baixa representatividade na política e os casos crescentes e revoltantes de violência e feminicídio.

Não queríamos mostrar apenas essas estatísticas e cobrar políticas públicas. Sabíamos que somente isso não basta. Queríamos efetivamente atuar para mudar esse cenário. Foi então que a Elaine [ex-editora-chefe de A Gazeta] lançou o desafio: ‘Vamos criar uma estratégia e vamos agir’ Joyce Meriguetti Coordenadora de projetos de A Gazeta

Ainda nos primeiros anos de existência, o projeto já conquistava reconhecimentos importantes. Em 2022, a então editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, hoje gerente-executiva de Produto, foi homenageada na Câmara de Vitória com a medalha Tim Lopes, destinada a jornalistas com trabalhos de destaque. No mesmo ano, a editoria foi vencedora da categoria “empresa privada” na segunda edição do Prêmio Mulher, promovido pela ArcelorMittal, que contempla mulheres e iniciativas capazes de promover transformações sociais, econômicas e ambientais.

Comemoração dos 5 anos

O aniversário da editoria não poderia passar em branco. Desde agosto, A Gazeta iniciou uma série de conteúdos especiais em celebração aos cinco anos do Todas Elas. A iniciativa também antecipa a comemoração dos 20 anos da Lei Maria da Penha, que será celebrada em 2026, reforçando a importância da participação feminina e das estratégias de combate à violência de gênero.

"Além de reportagens tradicionais, temos buscado formas de inovar. Lançamos neste ano o mapa de serviços, um infográfico que permite, principalmente, às vítimas de violência conhecer os pontos de atendimento e apoio no Espírito Santo. Até agosto do próximo ano, teremos ainda mais novidades, como webséries, vídeos explicativos e ferramentas para apontar direitos, esclarecer dúvidas sobre segurança pública, informar e empoderar o público feminino", aponta a editora do Núcleo de Reportagens e Projetos, Mikaella Campos, uma das coordenadoras do Todas Elas.

