Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Todas Elas
  • Editora-chefe de A Gazeta é homenageada na Câmara de Vitória por projeto Todas Elas
Reconhecimento

Editora-chefe de A Gazeta é homenageada na Câmara de Vitória por projeto Todas Elas

Elaine Silva recebeu da vereadora Karla Coser a medalha Tim Lopes, em reconhecimento pelo projeto jornalístico que busca dar visibilidade às mulheres capixabas

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 16:12

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 mai 2022 às 16:12
A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, foi homenageada na Câmara de Vitória durante Sessão Solene que celebrou o Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. Ela recebeu da vereadora Karla Coser (PT) a medalha Tim Lopes, destinada a jornalistas cujos trabalhos se destacam.
Projeto Todas Elas
A menção foi em reconhecimento pelo projeto Todas Elas, que Elaine coordena na Rede Gazeta. A iniciativa busca dar visibilidade à população feminina capixaba, nas mais diversas frentes, indo do empreendedorismo à violência de gênero.
Elaine Silva recebeu da vereadora Karla Coser a medalha Tim Lopes Crédito: Lícia Mendonça
Para Elaine Silva, é muito importante ver o reconhecimento que a sociedade e o poder público dão ao projeto. 
"Quanto mais tivermos visibilidade, mais informação sobre o combate à violência contra mulher será espalhada. O projeto trabalha na valorização feminina e igualdade de gênero, e uma homenagem desse tipo fortalece muito nossas ações"
Elaine Silva - Editora-chefe de A Gazeta
Durante a Sessão Solene cada vereador homenageou cidadãos capixabas com Títulos de Honra ao Mérito, comendas e/ou medalhas. A vereadora Karla Coser destacou que a medalha conferida a Elaine foi uma forma de reconhecer a importância do projeto que a jornalista coordena.
“Temos a percepção de que a imprensa tem um papel fundamental na divulgação de informações, chega a um alcance muito grande. A gente vê as pessoas comentando sobre (o que foi noticiado no) Todas Elas no ponto de ônibus, nas reuniões de família, coisas que passam na TV ou saem no jornal. E isso é muito importante. É uma forma de parabenizar esse trabalho que vem sendo coordenado pela Elaine. E é uma forma de reiterar como essas informações que são tão importantes podem salvar vidas.”

Veja Também

Projeto Todas Elas e reportagem de A Gazeta vencem o Prêmio Mulher

Empresas do ES querem mais mulheres, negros e LGBTQIA+ na liderança

Projeto 'Somos todas' exalta o protagonismo feminino em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Gazeta jornalismo Rede Gazeta Câmara de Vitória Todas Elas Karla Coser
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano
Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados