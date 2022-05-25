Editora-chefe de A Gazeta é homenageada na Câmara de Vitória por projeto Todas Elas

A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, foi homenageada na Câmara de Vitória durante Sessão Solene que celebrou o Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. Ela recebeu da vereadora Karla Coser (PT) a medalha Tim Lopes, destinada a jornalistas cujos trabalhos se destacam.
A menção foi em reconhecimento pelo projeto Todas Elas, que Elaine coordena na Rede Gazeta. A iniciativa busca dar visibilidade à população feminina capixaba, nas mais diversas frentes, indo do empreendedorismo à violência de gênero.
Para Elaine Silva, é muito importante ver o reconhecimento que a sociedade e o poder público dão ao projeto.
"Quanto mais tivermos visibilidade, mais informação sobre o combate à violência contra mulher será espalhada. O projeto trabalha na valorização feminina e igualdade de gênero, e uma homenagem desse tipo fortalece muito nossas ações"
Durante a Sessão Solene cada vereador homenageou cidadãos capixabas com Títulos de Honra ao Mérito, comendas e/ou medalhas. A vereadora Karla Coser destacou que a medalha conferida a Elaine foi uma forma de reconhecer a importância do projeto que a jornalista coordena.
“Temos a percepção de que a imprensa tem um papel fundamental na divulgação de informações, chega a um alcance muito grande. A gente vê as pessoas comentando sobre (o que foi noticiado no) Todas Elas no ponto de ônibus, nas reuniões de família, coisas que passam na TV ou saem no jornal. E isso é muito importante. É uma forma de parabenizar esse trabalho que vem sendo coordenado pela Elaine. E é uma forma de reiterar como essas informações que são tão importantes podem salvar vidas.”