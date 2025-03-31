Elementos naturais agregam valor a empreendimentos de alto padrão; veja lançamentos no ES

Vive Le Vin, empreendimento da Invite Inc., é exemplo de empreendimento que integra áreas verdes em seu projeto Crédito: Divulgação/Invite Inc.

Contato com a natureza, abundância de vegetação e presença de elementos naturais. Morar em locais que proporcionem esses elementos significa um aumento e tanto na qualidade de vida, e cada vez mais os brasileiros se conscientizam disso, visto que, de acordo com a Pesquisa Tendências de Moradia 2024 feita pelo DataZap, 43% dos entrevistados priorizam, na hora de escolher a localização do novo imóvel, a proximidade com praças, parques e áreas verdes.

Esse interesse, que não ocorre ao acaso, já que estar em contato com esses ambientes é um convite ao descanso, atividades físicas e passeios, também teve outra forte motivação: a pandemia do Covid-19. Para a arquiteta Isabella Behrend, o isolamento social fez com que as pessoas percebessem a influência do ambiente no dia a dia, o que somou-se a uma crescente preocupação em relação à sustentabilidade e ao bem-estar físico e emocional.

Porém, a expansão dos grandes centros urbanos e a formação de bairros cada vez mais populosos tornou os espaços verdes cada vez mais escassos. Assim, surgiu o "luxo verde", tendência das construtoras de alto padrão, que acabam por incorporar em seus imóveis projetos de paisagismo diferenciados que trazem a natureza para dentro dos empreendimentos.

"A natureza está diretamente relacionada à qualidade de vida do ser humano, e essa conexão traz benefícios, como a diminuição da ansiedade e do estresse. O dia a dia da maioria das pessoas está cada vez mais acelerado, e espaços que proporcionem um 'respiro' na rotina fazem toda a diferença, como a experiência em ambientes com aberturas, que trazem para dentro a iluminação e a ventilação natural. Hoje, há uma grande procura por moradias em locais com áreas abertas, como quintais, ou empreendimentos com espaços que proporcionassem esse contato com o externo, tanto por meio da área de lazer, quanto por ambientes com plantas integradas e amplas ou com vista para paisagens naturais", conta a profissional.

Valorização a longo prazo

De acordo com a diretora da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Rachel Menezes, a tendência está mesmo em alta, sendo aplicada em empreendimentos residenciais verticalizados e até nos comerciais.

"Casas são a primeira opção para quem está na procura pelo luxo verde, mas considerando sua baixa oferta, os empreendimentos verticais com esse conceito de biofilia têm ganhado a preferência na escolha dos compradores. Essa demanda pode ser observada até em empreendimentos comerciais, como nos restaurantes, que têm investido cada vez mais em ambientes elaborados com plantas e paredes verdes, e nos prédios de escritórios com área externa, que proporciona maior integração e descontração" afirma.

Menezes também conta que cidades como Santiago, Singapura e Londres já têm, há algum tempo, prédios com o verde em destaque nas suas fachadas, mas que no Brasil o movimento é recente e, mesmo que esteja se consolidando, ainda não é preciso pontuá-lo como fator que mais agrega valor a um investimento.

"No Espírito Santo, imóveis com esse perfil acabam ganhando posição melhor na busca do consumidor, mas é claro que outros fatores como localização e planta são sempre considerados. Como o movimento é recente, o valor agregado se confunde um pouco com o fato de ser um imóvel novo, que por sua vez já é mais valorizado. Mas acredito que isso vá se consolidar com o passar dos anos", ressalta.

Um empreendimento que aposta nessa valorização é o Alphaville Jacuhy, da Grupo Alphaville, bairro residencial na Serra da urbanizadora especializada em núcleos urbanos que construiu sua marca na preservação ambiental e na melhor convivência dos seus moradores com as áreas verdes.

Para Patrícia Dias Hulle, diretora de Negócios da Alphaville, a empresa já nasceu com o conceito de luxo verde e tem um pensamento de valorização a longo prazo, visto que, como as cidades crescem e se tornam cada vez mais “cinzas”, a ampliação do “verde” tende a valorizar ainda mais o empreendimento.

"Os projetos são concebidos sempre com bolsões verdes agregados às unidades residenciais. Nitidamente, um projeto Alphaville depois de 15 ou 20 anos é mais valorizado por seus espaços verdes consolidados junto às residências", conta.

Entretanto, vale pontuar que a valorização depende totalmente da manutenção desses espaços. Plantas e áreas verdes em geral são elementos vivos que demandam cuidados específicos, e decorações naturais feitas com pedras e madeiras podem sofrer impactos pela ação do tempo. Assim, manter os espaços verdes é essencial para garantir não só a valorização contínua do empreendimento como também o bem-estar e beleza que ele proporciona.

Construtoras de olho na demanda

Se o desejo por maior contato com a natureza tem sido uma crescente, as construtoras estão cada vez mais atentas e incorporando em seus projetos paisagismo diferenciado e lazer integrado a elementos naturais.

Para atender a esta demanda, a aposta das incorporadoras de imóveis tem sido desenvolver projetos que remetem à proximidade com a natureza, apostando em elementos naturais, áreas verdes e arquitetura biofílica, além de investir em conforto, exclusividade e privacidade para garantir a sensação de refúgio e sossego, mesmo em meio ou próximo ao agito das grandes cidades.

No Espírito Santo, alguns empreendimentos lançados recentemente exploram este conceito, proporcionando um ambiente que traz aos moradores a sensação de proximidade e reconexão com a natureza.

A Mivita é uma das incorporadoras que apostou nesta característica nos seus últimos lançamentos, o Lago By Mivita e o Serena By Mivita, ambos em Jardim Camburi . “São empreendimentos pensados justamente para atender aos moradores que procuram essa sensação de estar próximo à natureza, ao mesmo tempo que podem desfrutar da segurança, praticidade e comodidade que um condomínio vertical oferece”, afirma Giulia Vescovi, arquiteta da Mivita.

Ela destaca também que o cuidado com a sustentabilidade também deve estar atrelado à tendência do luxo verde para que ela não esvazie seu significado. “É importante destacar que a arquitetura, ao explorar materiais naturais, como granitos, se torna mais sustentável, pois esse material oferece mais durabilidade quando comparado ao porcelanato e emite menos gás carbônico em sua fabricação. Além disso, nossos projetos contam com placas fotovoltaicas para geração de energia para as áreas comuns, sistema de reaproveitamento de água da chuva e ar-condicionado e coleta seletiva de lixo", diz.

Una Residence, em Vitória e Outra construtora que se destaca no quesito de agregar a natureza aos seus projetos é a Grand, que está construindo quatro empreendimentos que a empresa classifica como oásis urbanos: Taj Home Resort, em Vila Velha; Salt, em Guarapari Grand Soleil, em Colatina . O diretor presidente da Grand, Rodrigo Barbosa, afirma que a empresa começou a aplicar a tendência já em seu primeiro projeto, há sete anos, e que, hoje, faz questão de que todos possuam paisagismo e arquitetura unidos.

"A Grand Construtora se consolidou no mercado imobiliário como a marca que constrói oásis urbanos e a biofilia está no nosso DNA. Um oásis é mais do que um jardim e proporciona espaços para contemplação, relaxamento e diversão em meio à natureza. O maior valor que isso agrega é poder garantir a nossos clientes a oportunidade de desfrutar a vida com tranquilidade e prazer ao lado de suas famílias", complementa Barbosa.

Confira alguns que têm luxo verde como parte de seu conceito:

Salt

Recepção do Salt com cascata do pilotis ao térreo, trabalhada no conceito da biofilia Crédito: Divulgação/Grand Construtora

Sobre: três torres de 12 andares e 90 unidades no total, com apartamentos de 180m² a 200m², todos com 4 suítes. Espaços de convivência e lazer que vão contar com praça rodeada por espelhos d'água e jardins, piscinas de borda infinita, bar molhado, deck, spa, espaços gourmet, churrasqueiras, sport bar, sala de poker, espaço teens e espaço kids e mirante para o mar com lareiras ecológicas.

três torres de 12 andares e 90 unidades no total, com apartamentos de 180m² a 200m², todos com 4 suítes. Espaços de convivência e lazer que vão contar com praça rodeada por espelhos d'água e jardins, piscinas de borda infinita, bar molhado, deck, spa, espaços gourmet, churrasqueiras, sport bar, sala de poker, espaço teens e espaço kids e mirante para o mar com lareiras ecológicas. Realização: Grand Construtora

Grand Construtora Localização: Av. Meaípe, Lotes 20 a 37, Quadra 01 - Enseada Azul, Guarapari

Av. Meaípe, Lotes 20 a 37, Quadra 01 - Enseada Azul, Guarapari Preço: sob consulta

Vive Le Vin

Vive Le Vin ficará localizado a 15 minutos do centro de Pedra Azul e contato com a natureza da região é diferencial Crédito: Divulgação/Invite Inc.

Sobre: condomínio de luxo com 115 unidades, com opções de 1, 2 e 3 quartos; área de lazer com lobby, piscina indoor e outdoor, bar, academia, adega, empório, spa, sala de massagem, espaço kids, espaço de confrarias, tasting room (espaço de degustação), restaurante, coworking, biblioteca e mirante. O empreendimento também possui espaços externos, como pomar, espaço arte, fireplaces, áreas para piquenique e 200 vagas de garagem.

condomínio de luxo com 115 unidades, com opções de 1, 2 e 3 quartos; área de lazer com lobby, piscina indoor e outdoor, bar, academia, adega, empório, spa, sala de massagem, espaço kids, espaço de confrarias, tasting room (espaço de degustação), restaurante, coworking, biblioteca e mirante. O empreendimento também possui espaços externos, como pomar, espaço arte, fireplaces, áreas para piquenique e 200 vagas de garagem. Realização: Invite Inc.

Invite Inc. Localização: Alto Jucu, Distrito de Aracê, Domingos Martins–ES, acesso pela ES 165, ao lado da Fazenda Alta Vista

Alto Jucu, Distrito de Aracê, Domingos Martins–ES, acesso pela ES 165, ao lado da Fazenda Alta Vista Preço: não informado

Serena

Arquitetura do Serena explora uso de materiais naturais Crédito: Divulgação/Mivita

Sobre: apartamentos de 2 e 3 quartos, que variam de 100m² a 250m². O empreendimento vai contar com três torres de 11 pavimentos cada, que juntas terão um total de 57 apartamentos e 13 lojas no térreo. Também inclui brinquedoteca, playground, bicicletário, lounge e área de churrasco, além de ter uma área comum com 1.200 m².

apartamentos de 2 e 3 quartos, que variam de 100m² a 250m². O empreendimento vai contar com três torres de 11 pavimentos cada, que juntas terão um total de 57 apartamentos e 13 lojas no térreo. Também inclui brinquedoteca, playground, bicicletário, lounge e área de churrasco, além de ter uma área comum com 1.200 m². Realização: Mivita

Mivita Localização: Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, 1135, Jardim Camburi, Vitória - ES

Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, 1135, Jardim Camburi, Vitória - ES Preços: a partir de R$ 1.628.802,00

Taj Home Resort

Projeto da Taj precisou de 30 carretas para carregar todas as 119 tamareiras compradas Crédito: Divulgação/Grand Construtora

Sobre: emprendimento com duas torres, sendo uma com 25 e outra com 50 andares, que totalizam 390 unidades, e uma área de lazer de mais de 21 mil metros quadrados com piscinas para adultos e crianças tanto cobertas quanto ao ar livre, quadras de esporte, espaço gourmet com churrasqueira, spa, academia, espaço kids, espaço teen, cinema, salão de beleza, sala de pilates, restaurante, padaria, saladeria, choperia e lavanderia

emprendimento com duas torres, sendo uma com 25 e outra com 50 andares, que totalizam 390 unidades, e uma área de lazer de mais de 21 mil metros quadrados com piscinas para adultos e crianças tanto cobertas quanto ao ar livre, quadras de esporte, espaço gourmet com churrasqueira, spa, academia, espaço kids, espaço teen, cinema, salão de beleza, sala de pilates, restaurante, padaria, saladeria, choperia e lavanderia Realização: Grand

Grand Localização: Rodovia do Sol, 4300, Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES

Rodovia do Sol, 4300, Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES Preços: não informado

Alameda 25

Cantinho para os pets integrado com a natureza faz parte do projeto do Alameda 25 Crédito: Divulgação/Empar

Sobre: edíficio de uma torre que possui lazer completo em uma área de 580m², com piscina com deck molhado e solarium, brinquedoteca, salão de festas, lounge, fitness, gourmet, churrasqueira, coworking, espaço pet e horta.

edíficio de uma torre que possui lazer completo em uma área de 580m², com piscina com deck molhado e solarium, brinquedoteca, salão de festas, lounge, fitness, gourmet, churrasqueira, coworking, espaço pet e horta. Realização: Empar

Empar Localização: rua Petronília Passos Gabriel, 25, Mata da Praia, Vitória - ES

rua Petronília Passos Gabriel, 25, Mata da Praia, Vitória - ES Preços: a partir de R$ 910.513,00

Una Residence

Una Residence conta com muita água, verde e até um lago de carpas Crédito: Divulgação/Grand

Sobre: prédio de 37 andares, com 128 metros de altura e vista permanente para a baía de Vitória. Conta com plantas de três ou quatro suítes divididas em 124 unidades. Como lazer, possui piscina com borda infinita, spa com piscina aquecida de hidromassagem, dois sky lounges e espaços gourmet, quadras de tênis, de saibro, de beach tennis, de futebol e de basquete, além de playground, piscina infantil e com raia, academia, churrasqueiras, pet park, mercearia autônoma, beach bar, garage band, salão de beleza, espaço de coworking, entre outros itens.

prédio de 37 andares, com 128 metros de altura e vista permanente para a baía de Vitória. Conta com plantas de três ou quatro suítes divididas em 124 unidades. Como lazer, possui piscina com borda infinita, spa com piscina aquecida de hidromassagem, dois sky lounges e espaços gourmet, quadras de tênis, de saibro, de beach tennis, de futebol e de basquete, além de playground, piscina infantil e com raia, academia, churrasqueiras, pet park, mercearia autônoma, beach bar, garage band, salão de beleza, espaço de coworking, entre outros itens. Realização: Grand

Grand Localização: a v. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1343, Monte Belo, Vitória

v. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1343, Monte Belo, Vitória Preços: sob consulta

Lago by Mivita

O projeto do Lago by Mivita tem o conceito de arquitetura biofílica em diversos ambiente Crédito: Divulgação/Mivita

Sobre: o empreendimento conta com apartamentos de 4 quartos com até três suítes. A área de lazer possui piscinas aquecidas para adultos e crianças, churrasqueira, salão de festas, brinquedoteca, academia, spa, espaço de coworking, pet play e pet care, playground, quadra recreativa, entre outros.

o empreendimento conta com apartamentos de 4 quartos com até três suítes. A área de lazer possui piscinas aquecidas para adultos e crianças, churrasqueira, salão de festas, brinquedoteca, academia, spa, espaço de coworking, pet play e pet care, playground, quadra recreativa, entre outros. Realização: Mivita

Mivita Localização: rua Carlos Martins, 781, Jardim Camburi, Vitória

rua Carlos Martins, 781, Jardim Camburi, Vitória Preços: a partir de R$ 2.276.584,00

Alphaville Jacuhy

Alphaville Jacuhy é bairro planejado de alto padrão trabalhado no conceito do luxo verde Crédito: Alphaville/Divulgação

Sobre: bairro residencial que já conta com casas construídas e sistema de segurança completo. O clube do Alphaville Jacuhy possui mais de 34 mil m² e conta com academia, piscinas aquecidas, quadras poliesportivas, quadras de tênis, campo society, churrasqueiras, spa com banheira de hidromassagem, sauna seca e a vapor, e espaço para massagens, playgrounds para crianças e área comercial com padaria, supermercado, entre outros.

bairro residencial que já conta com casas construídas e sistema de segurança completo. O clube do Alphaville Jacuhy possui mais de 34 mil m² e conta com academia, piscinas aquecidas, quadras poliesportivas, quadras de tênis, campo society, churrasqueiras, spa com banheira de hidromassagem, sauna seca e a vapor, e espaço para massagens, playgrounds para crianças e área comercial com padaria, supermercado, entre outros. Realização: Grupo Alphaville

Grupo Alphaville Localização: avenida Carlos Alladyr de Oliveira Larica, 0 - Primeira Rotatória, Alphaville Jacuhy, Serra

avenida Carlos Alladyr de Oliveira Larica, 0 - Primeira Rotatória, Alphaville Jacuhy, Serra Preços: não informado

Grand Soleil

Grand Soleil será empreendimento mais alto de Colatina Crédito: Divulgação/Grand