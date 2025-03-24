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Hub Imobi Podcast

Qual o novo perfil dos imóveis de luxo no ES?

Novo episódio do Hub Imobi Podcast trouxe como convidados especialistas do mercado imobiliário para falar sobre quais fatores impulsionam os lançamentos de imóveis de luxo e seus diferenciais

Publicado em 24 de Março de 2025 às 13:43

Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

24 mar 2025 às 13:43
O Hub Imobi Podcast está de volta em grande estilo e puro luxo! Com apresentação da editora Karine Nobre e da repórter Yasmin Spiegel, o novo episódio tem participação do presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, e do empresário e presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, para uma conversa sobre o novo perfil dos empreendimentos de luxo no Estado. 
O bate-papo também girou em torno da nova tendência apontada pelo mercado imobiliário para 2025: a alta nos lançamentos de empreendimentos de luxo e alto padrão no Espírito Santo. Principais características, fatores econômicos e o que esperar do segmento para os próximos anos foram alguns dos temas abordados na gravação, que pode ser ouvida e assistida na íntegra tanto no vídeo acima quanto na página do podcast no Spotify.

Hub Imobi Podcast

O bate-papo girou em torno da nova tendência apontada pelo mercado imobiliário para 2025: a alta nos lançamentos de empreendimentos de luxo e alto padrão no Espírito Santo
O bate-papo girou em torno da nova tendência apontada pelo mercado imobiliário para 2025: a alta nos lançamentos de empreendimentos de luxo e alto padrão no Espírito Santo Crédito: Flávia Martins
O programa busca informar e trazer pautas atuais sobre o mercado imobiliário, construção civil, arquitetura e decoração, sempre com a presença de entidades, empresários e profissionais do setor. Clique aqui e confira outros episódios.

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