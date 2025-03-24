Qual o novo perfil dos imóveis de luxo no ES?

O Hub Imobi Podcast está de volta em grande estilo e puro luxo! Com apresentação da editora Karine Nobre e da repórter Yasmin Spiegel, o novo episódio tem participação do presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, e do empresário e presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, para uma conversa sobre o novo perfil dos empreendimentos de luxo no Estado.

O bate-papo também girou em torno da nova tendência apontada pelo mercado imobiliário para 2025: a alta nos lançamentos de empreendimentos de luxo e alto padrão no Espírito Santo. Principais características, fatores econômicos e o que esperar do segmento para os próximos anos foram alguns dos temas abordados na gravação, que pode ser ouvida e assistida na íntegra tanto no vídeo acima quanto na página do podcast no Spotify.