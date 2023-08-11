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Morar em casa

Loteamentos são tendência para morar ou investir; veja podcast na íntegra

No sexto episódio do Podcast Hub Imobi A Gazeta, conversamos com empresários do setor para falar sobre as tendências desse segmento de mercado
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

11 ago 2023 às 17:25

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 17:25

O sexto programa traz como tema uma tendência que vem crescendo a passos rápidos desde o período de isolamento social: loteamentos. De condomínios a loteamentos abertos, no caso dos residenciais, passando pelos loteamentos logísticos, esse segmento do mercado tem vivenciado um período de grandes lançamentos e também de grandes negócios.
E para conversar sobre o assunto, três empresários do segmento foram convidados. O head comercial da Lotes CBL, Renato Nolasco e o CEO da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, Douglas Vaz falam sobre as tendências dos loteamentos residenciais e o diretor da VTO Loteamentos Empresariais, Alexandre Schubert, explica sobre a grande procura de loteamentos para assentamento de empresas.
Assista na íntegra ao vídeo ou acesse as plataformas de streaming de áudio. Basta escolher o seu aplicativo preferido e digitar Hub Imobi ou clicar no link da editoria no Spotify.

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