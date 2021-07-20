'Jogada política', diz leitor sobre provável veto ao Fundo Eleitoral

Presidente Jair Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto Crédito: Alan Santos/ PR

A Gazeta. O aumento levantou críticas entre alguns parlamentares, durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que define as prioridades para o uso de verba federal, e também entre a população. "A imagem que passa é que ao aprovar um aumento de recurso público, para usar nas eleições que eles mesmos vão disputar, os parlamentares legislam em interesse próprio", comenta Vladimir Feijó, professor de Direito Eleitoral , em entrevista a

Entre os leitores de A Gazeta, há consenso em torno da necessidade de vetar o aumento. No entanto, muitos internautas manifestaram a opinião, nas redes sociais do jornal, de que o aumento pelo Congresso e o conseguinte veto pelo presidente seria uma uma jogada política. Confira alguns comentários:

Hoje o fundão eleitoral é de R$ 2 bilhões, e foi colocado na LDO quase 6 bilhões. Aí o presidente veta e eles aprovam R$ 4 bilhões. O presidente se sai bem enganando os trouxas, porque vetou, e a política se sai bem porque dobrou o fundão. Traduzindo: foi tudo encenado para enganar os eleitores desinformados. (Elmir Afonso Eller)

Nada mais justo. Que palhaçada, o povo passando fome e esses políticos usando nosso dinheiro com campanhas mentirosas. Tenham vergonha na cara! (Gisele Ventura)

Tudo jogada política! Bolsonaro derretendo igual manteiga ao sol! Tem que fazer alguma coisa para aumentar a popularidade. O Congresso lança esse aumento no fundo eleitoral, e o grande salvador da pátria, o "mito", faz o marketing todo em cima de não sancionar. (Paulo Roberto)

O povo deveria se mobilizar agora para exigir que a Câmara faça votação nominal e aberta, para a população saber qual político vai tentar derrubar o veto do presidente. Aí, sim, queria ver a esquerda e a direita se unirem! Será? (Adriana Sossai)

A mutreta é grande. Agora fala em vetar, mas a bancada dele votou em peso para aprovar. Bandalheira. Me engana que eu gosto, apedeuta Bolsonaro. (Ricardo DAcri)

Essa verba de quase 6 bilhões de reais destinada aos partidos para compra de sedes luxuosas, aviões e, principalmente, compra de votos é um escárnio com o povo brasileiro. Em plena pandemia, ao invés de aplicarem dinheiro em saúde, entregam essa fortuna nas mãos de partidos políticos. É por essas e outras que o Brasil tem quase 40 partidos. (Norberto Scauri)

De que adianta o presidente vetar se o Congresso pode derrubar o veto? Esse país é dominado por políticos e juízes vagabundos. (Junior Costa Costa)

Tudo armação política para levantar a moral do presidente. Ele veta e os aliados derrubam o veto dele. (Edilene Pinheiro)

Tudo combinado. Foi por isso que os filhos votaram a favor. Agora ele veta e sai de bom samaritano, mas sabendo e combinado que o veto dele será derrubado. (Carlos Tadeu Maciel Neves)

Num passado recente, políticos se associavam a grandes empresários para superfaturar valores de obras públicas e receber propinas que eram utilizadas no financiamento de campanhas eleitorais, compras de votos e enriquecimento ilícito. A esquerda foi afastada, e aí aqueles que seriam os "salvadores da pátria" assumiram o poder e criaram um fundão bilionário com os mesmos objetivos, ou seja, legalizaram a propina. O dinheiro continuará saindo dos cofres públicos, porém de forma "legal". (Norberto Scauri)

Bolsonaro é conivente com o aumento, seus filhinhos milicianos e os deputados lambe-botas votaram a favor do aumento. E agora quer aparecer como aquele que vai desfazer o erro. Não engana mais ninguém. (Katia Pinheiro Lyra)

Aquele famoso veto de fachada, engana-gado. Se o Congresso não derrubar, será um feito e tanto, mas duvido que Bolsonaro irá articular para perpetuar essa decisão. (Leonardo Belarmino Siqueira)

Se Bolsonaro sanciona, vocês reclamam; se ele veta, vocês reclamam… Não dá para entender, não. Parece que vocês querem o retrocesso do país. (Rogério Capixaba)

Com certeza é uma fraude. Agora o centrão, partidos de direita que apoiam Bolsonaro e seus filhos, estão dando outro golpe… aprovaram o fundo eleitoral para quase R$ 6 bilhões, mas esta tudo combinado para o presidente vetar e ganhar notoriedade junto aos seus apioadores. É tudo farsa. (Sergio Tadeu de Barros)

Graças a Deus temos um presidente que respeita o dinheiro do povo brasileiro. Uma pena que muitos ignorantes ainda não entenderam o que está em jogo. Nossa liberdade. Acordem! Os corruptos querem voltar ao poder para continuar nos roubando. Será que precisa desenhar? (Bruno Falce)