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Veto

Bolsonaro diz que não vai sancionar fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões

De acordo com o mandatário, o valor é "astronômico" e poderia ser mais bem empregado em obras de infraestrutura

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 21:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2021 às 21:29
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira (19) que não vai sancionar o fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada.
De acordo com o mandatário, o valor é "astronômico" e poderia ser mais bem empregado em obras de infraestrutura.
"É uma cifra enorme, que no meu entender está sendo desperdiçada, caso ela seja sancionada. Posso adiantar para você que não será sancionada", disse o mandatário, em entrevista à TV Brasil.
"O valor é astronômico. Mais R$ 6 bilhões para fazer campanha eleitoral. Imagine na mão do ministro [da Infraestrutura] Tarcísio [de Freitas] o que poderia ser feito com esse dinheiro", declarou, em outro trecho da entrevista.
"Se esse recurso vai para a mão do [ministro] Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, você pode concluir as obras de água para o Nordeste."

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