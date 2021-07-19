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Governo Bolsonaro

Protesto contra o governo coloca fundo eleitoral de R$ 5,7 bi na pauta

Segundo Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), "a pressão é importante porque ele acredita que Bolsonaro, para não comprar briga com o Congresso"

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 14:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2021 às 14:49
Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro.  Crédito: Alan Santos/PR
A aprovação da proposta que quase triplica o fundo eleitoral para R$ 5,7 bilhões vai ser uma das pautas da manifestação contra o governo marcada para o próximo sábado (24), segundo Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores).
"É muito estranho, em um momento tão adverso, tanto na saúde quanto no desemprego, os valores serem ampliados nesta dimensão. É um desrespeito com a sociedade", diz.
Patah diz que a pressão é importante porque ele acredita que o presidente Jair Bolsonaro, para não comprar briga com o Congresso, deve acabar sancionando o projeto.
Outros temas que estão na pauta do protesto são: vacinas, defesa da democracia, fome, desemprego, custo de vida, auxílio emergencial de R$ 600, contestação de reforma administrativa e privatizações.

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