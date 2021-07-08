Justa ou ilegal? Leitores debatem prisão de depoente na CPI da Covid

O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias Crédito: Marcos Oliveira/ Agência Senado

CPI DA COVID

Presidente da CPI manda prender ex-diretor da Saúde na gestão Bolsonaro (Brasil, 07/07). Demorou! É o mínimo que merece gente que rouba dinheiro de vacina em um momento de pandemia. (Thiago Basílio) . Demorou! É o mínimo que merece gente que rouba dinheiro de vacina em um momento de pandemia.

Achei que a pandemia ajudaria a mudar alguma coisa nas pessoas neste mundo, mas só duplicou a maldade. (Gabrielle Correa Romualdo)

Prisão completamente ilegal, até porque não poderia ter CPI naquele momento, de acordo com regimento interno do Senado. (Janio Carlos Colnaghi)

A vacina nem sequer foi paga, não chegou nem uma dose por aqui, o negócio nunca foi fechado. Não tem como conversar com esse pessoal que não se informa corretamente. (Marcos Paulo de Araújo Azeredo)

O crime de corrupção se concretiza na intenção. Só não foi fechada a compra por causa da descoberta da negociação. (José Lucas Borges)

Políticos com vários processos e infinitos recursos determinam a prisão de alguém! Esse é o país para o qual as pessoas batem palmas. (Tiago Onofre Zache Siqueira)

A cada dia o contorcionismo para defender o governo que agiu para sabotar a vacinação fica mais evidente. Na falta de argumentos, metem um “Lula, PT, esquerda, fulano de tal faz pior, é isso, aquilo” no meio. Claramente querendo esconder a omissão do governo diante de uma situação calamitosa. Omissão também se pune. (Rafael Krohliing Goldner)

CRIME NO TRÂNSITO

Por que Wagner Dondoni levou 10 anos para ser julgado por mortes no trânsito? (Cotidiano, 07/07). Conheço a vítima que sobreviveu e perdeu a família. O sofrimento dele até hoje é como se fosse no dia do ocorrido. Demorou muito, mas enfim a justiça prevaleceu. Mesmo tardia, que seja cumprida a justiça. (Gy Vila Moreira) . Conheço a vítima que sobreviveu e perdeu a família. O sofrimento dele até hoje é como se fosse no dia do ocorrido. Demorou muito, mas enfim a justiça prevaleceu. Mesmo tardia, que seja cumprida a justiça.

Esse assassino já deveria estar na cadeia há muito tempo. Agora deveria cobrar dele também os 10 anos que ele ficou brincando com o sentimento do pai das crianças. (Rose Aguiar)

Eita, injustiça brasileira. Dez anos para prender um motorista bêbado. A lei mudou, mas na prática continua tudo como era antes. (Gilson Gomes)

Faz até vergonha. Dez anos se passaram até prender o cara que tirou a vida de uma família. Parabéns, Justiça brasileira. (Daniel Eluzardo)

Lembrando que teve a CNH cassada, mesmo assim continuou dirigindo e provocou outro acidente nas mesmas circunstâncias. O Brasil é maneiro mesmo. (Michell Oliveira)

ESTAÇÃO DE PASSAGEIROS

Rodoviária de Vitória volta a ser administrada pelo governo do Estado (Cotidiano, 07/07). A Rodoviária de Vitória é uma vergonha. Pior estrutura de rodoviária entre as capitais. Arcaica e mal administrada. Precisa de uma reforma e modernização urgente. (Ryan Gouveia) . A Rodoviária de Vitória é uma vergonha. Pior estrutura de rodoviária entre as capitais. Arcaica e mal administrada. Precisa de uma reforma e modernização urgente.

Uma sugestão: transferir a rodoviária para o antigo aeroporto. Vai ficar luxo. (Thieres Sena)

Uma taxa de embarque cara e uma rodoviária caindo aos pedaços, banheiro caro e sujo. Quem compra a passagem nem pode usar o banheiro, tem que pagar outra taxa. Absurdo. (Lili Knoblauch)

Como o governo faz uma concessão de 30 anos com uma empresa que administra, ganha dinheiro e simplesmente acaba o contrato e você olha e vê que não fez nem uma grande melhoria, mas sim comprova uma grande deterioração. Só espero que o governo não esteja novamente pegando a administração, faça uma reforma e novamente entregue a estrutura da rodoviária toda pronta para uma empresa que só visa ao lucro e não mantém a estrutura de acordo com o que o povo merece. (Hudson Pereira)

Eu acredito que vai melhorar com a administração estadual. A rodoviária estará dentro das melhorias na região do Portal do Príncipe. (Allan A. Miranda)

A nossa rodoviária precisa de cuidados, isso sim . Para Vitória está muito desleixada, parecendo rodoviária de interior de Estado, sem infraestrutura nenhuma. Tomara que tenha uma boa mudança por lá. (Cláudia Sabino)

INSTABILIDADE POLÍTICA

"Enquanto o presidente tiver apoio, ele não sofre impeachment", diz Casagrande (Política, 06/07). Enquanto ele tiver apoio dos corruptos do Centrão ao qual ele se rendeu e se vendeu para poder se manter no poder. Mas o cerco está se fechando, as denúncias de corrupção durante a vida toda dele estão vindo à tona. O fim dele está próximo! Como pode alguém ainda defender um presidente que usou dinheiro público para enriquecer? Contratava as pessoas para "trabalhar" no gabinete e ficava com 90% do dinheiro delas? Quem??! (Haroldo de Souza) . Enquanto ele tiver apoio dos corruptos do Centrão ao qual ele se rendeu e se vendeu para poder se manter no poder. Mas o cerco está se fechando, as denúncias de corrupção durante a vida toda dele estão vindo à tona. O fim dele está próximo! Como pode alguém ainda defender um presidente que usou dinheiro público para enriquecer? Contratava as pessoas para "trabalhar" no gabinete e ficava com 90% do dinheiro delas? Quem??!

Ainda bem que é só um cabo da PM e um coronel negociando 400 milhões de doses de vacina com dinheiro público, até 10 vezes acima do valor. Imagina se fosse uma pedalada fiscal. Com certeza o gigante iria acordar. (Patrick Sá)

Essa CPI tem que investigar toda a verba que veio para Estados e municípios, hospital de campanha, compra de respiradores, álcool em gel. Agora ir para o STF pedir para não depor é sacanagem. (Elenicia Silva)

Engraçado que os que estão investigando também precisam ser investigados. Eita atrás de eita. Renan, por exemplo: qual moral tem de estar sentado fazendo perguntas como se fosse o político mais correto do planeta. (Neide Hermógenes)

Mas quando esses tais apoiadores do Centrão virem que seus eleitores não aceitam mais esse desgoverno, vão mudar! Aguardem! (Nazareth Paulo)