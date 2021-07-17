Triplicar Fundo Eleitoral seria insensato na bonança, mas é imoral na crise

Congresso Nacional aprovou Fundo Eleitoral de R$ 5,7 bilhões para 2022 Crédito: Agência Senado

Cortes, contingenciamento, veto, congelamento, bloqueio. O Brasil da pandemia acostumou-se com essas duras palavras ao se referir às verbas públicas, modestas para suprir os desafios do país. Diante da crise inédita, cujo fim ainda está no campo da especulação, o Congresso Nacional deu mostras de que caminha na contramão das urgências dos cidadãos que representa, ao praticamente triplicar o montante previsto para o Fundo Eleitoral em 2022, de R$ 2 bilhões para 5,7 bilhões

Apenas à guisa de exemplo, os R$ 3,7 bilhões a mais para irrigar as legendas e financiar as campanhas eleitorais corresponde a 11% do Bolsa Família e a um valor superior a cinco vezes à verba destinada ao saneamento básico em 2021. Também está acima dos bilhões, somados, que foram cortados das pastas da Educação e da Saúde neste ano. Reforce-se: em plena pandemia.

Outro caminho para derrubar a imoralidade foi aberto na última sexta-feira (16), com recurso ao STF empenhado por sete parlamentares, entre eles Felipe Rigoni (PSB-ES), que pedem a derrubada da votação. Uma terceira via, menos provável, é que os próprios parlamentares que aprovaram o aumento mudem de ideia na votação da Lei Orçamentária.

A justificativa do deputado Juscelino Filho (DEM-MA), relator da LDO, é que o fundo público “tem papel no exercício da democracia dos partidos”. De fato, o fundo tem origem em uma certa noção de justiça. Foi elaborado após o STF ter proibido doações de empresas a candidatos, para evitar o aluguel de mandatos, quando o dinheiro repassado, muitas vezes por caixa 2, era depois cobrado com juros em tenebrosas transações, como contratos superfaturados.

O Fundo Eleitoral é, portanto, defendido por especialistas e políticos dos mais diversos matizes ideológicos como forma de dar mais transparência ao financiamento de campanhas eleitorais. Mas mais dinheiro não é sinônimo de mais democracia. Para isso, o fundão precisa de uma revisão de regras, que corrija distorções. Caso os R$ 5,7 bilhões sejam sancionados, apenas PT e PSL, com as maiores bancadas na Câmara, abocanhariam R$ 1,2 bilhão para gastar nas Eleições 2022.

Desvios de propósito à parte, a insensatez da decisão do Congresso mora mesmo na inversão de prioridades da LDO. Com Censo adiado, Enem quase cancelado, serviços de fiscalização ambiental suspensos, auxílio emergencial minguado, enxugamento de programas sociais e de bolsas de pesquisa por falta de verba, é indecente a alocação de R$ 3,7 bilhões extras para financiar campanhas políticas.