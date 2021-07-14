'Apenas enviar alunos às escolas não vai resolver nada', opina leitora

Escolas adotam medidas de segurança para volta às aulas Crédito: Fernando Madeira

EDUCAÇÃO

Pandemia piorou todos os índices de educação da rede estadual no ES (Cotidiano, 13/07). Na verdade, a pandemia mostrou o quanto precisamos avançar em acessibilidade digital na sociedade, principalmente nas regiões mais pobres, onde em uma casa três estudantes dividem um telefone. Estamos devendo muito a esses alunos. (Fernando Belmiro) . Na verdade, a pandemia mostrou o quanto precisamos avançar em acessibilidade digital na sociedade, principalmente nas regiões mais pobres, onde em uma casa três estudantes dividem um telefone. Estamos devendo muito a esses alunos.

Precisamos pensar em política pública capaz de diminuir essa lacuna na vida dos estudantes. Educação de tempo integral; redução do quantitativo de alunos por sala para que o professor compreenda melhor os níveis de cada aluno e, assim, consiga realizar mediação pedagógica com vistas à superação das demandas educativas; investimentos em infraestrutura; investimentos na formação continuada; investimento na carreira docente; incentivo à cultura.... Tanta coisa. Somente enviar os alunos às escolas, do jeito que está, não vai resolver nada. (Alice Pilon)

A vida do professor não faz diferença nenhuma nessa estatística. Nós seguramos o rojão sozinhos e vamos ter que tirar o que não temos para consertar o estrago que fizeram. Já não temos mais saúde física e psicológica há anos. Agora só piorou! (Danuza Bricio)

Um adendo: não foi apenas a educação na rede estadual que sofreu deterioração, mas a brasileira, em todos os níveis e modalidades, e mundial também. (Tiago Dallapiccola)

Não aconteceu isso em todo lugar do mundo, não. Vários lugares mudaram toda a estrutura das escolas, horário de atividades e retornaram às aulas. Aqui no Estado todas as escolas particulares se aproveitaram da pandemia, o governador não criou nenhum projeto para voltar às aulas, só mudou o pagamento das mensalidades. (Leila Costa)

E o que piorou a educação do Brasil em mais de 2 décadas foi a lei da progressão continuada... E mesmo assim ninguém fala nada! (Matheus Nunes Neves)

ESCOLHA DE VACINAS

Câmara de Vitória aprova lei que coloca "sommelier de vacina" no fim da fila (Cotidiano, 13/07). Para os que vão dizer que querem ter liberdade de escolher e blá-blá-blá, sua liberdade está aí, filho. Só vai ter a consequência de te colocar no final da fila. (Priscila Correa) . Para os que vão dizer que querem ter liberdade de escolher e blá-blá-blá, sua liberdade está aí, filho. Só vai ter a consequência de te colocar no final da fila.

Enquanto alguns escolhem, outros, muitos outros, perdem a vida por falta de vacina. Quando as pessoas vão olhar para os lados, ao invés de olhar somente para si?! (Rossana Carneiro)

A melhor vacina é a que está disponível na hora para você tomar. Sem imunização em massa, tanto faz a eficácia individual de uma vacina: o risco para todos continua sendo alto. (Decius Diniz)

PRÉDIO HISTÓRICO

Mercado da Capixaba: Vitória diz que revitalização começa em 2022 (Cotidiano, 13/07). Espero que se concretize. O Centro de Vitória é muito bonito e merece ser revitalizado. (Pedro Araujo) . Espero que se concretize. O Centro de Vitória é muito bonito e merece ser revitalizado.

Já passou da hora. O Centro e suas construções centenárias são patrimônio de todos nós, capixabas! É urgente a revitalização! (Lize Reuter)

Que demora. O bairro está abandonado, já passou da hora de revitalizar. Não se pode abandonar a história que o centro de Vitória tem. (Thieres Resmann)

VERBA PÚBLICA

Bolsonaro: tenho 3 cartões corporativos; 2 são para despesas diversas (Brasil, 13/07). Só no Brasil mesmo para existir esse tipo de regalias, enquanto grande parte da população apodrece na miséria. Gostaria de saber quais “despesas diversas” seriam justificadas para utilização desses cartões, uma vez que esse desocupado tem todas as despesas pagas pelo povo! (Maycon Passos) . Só no Brasil mesmo para existir esse tipo de regalias, enquanto grande parte da população apodrece na miséria. Gostaria de saber quais “despesas diversas” seriam justificadas para utilização desses cartões, uma vez que esse desocupado tem todas as despesas pagas pelo povo!

E continua sem prestar contas ao TCU e à transparência do governo federal para a população que sustenta esses gastos absurdos e inexplicáveis… Tome roubo! Esfrega na cara do povo que sustenta com um SIGILO lá no site da transparência. Está lá para quem quiser ver, ele não presta conta alguma. (Emanuele Vassoler)

Eis o cara que se “vende” de sujeito simples, do povo, que come qualquer coisa por aí… (Angela Moser)

Se o povo vigiasse os gastos de todos os presidentes, não teríamos sido roubados pela quadrilha do PT. Imagina os 60 bilhões que eles deram para os outros países agora na pandemia. (Leila Souza)

Me responda: esses cartões foram lançados agora ou já existiam em governos passados? Quando é que terá uma paralisação geral no Brasil para tirar as regalias do Senado, do STF, de deputados e de outros? (Anselmo Galiza)