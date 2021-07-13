'Estão brincando com doença fatal', diz leitora sobre quem escolhe vacina

Prefeituras têm registrado casos de pessoas que recusam certas marcas de vacina Crédito: Carlos Bassan

VACINAÇÃO

Guarapari vai bloquear por 30 dias agendamento de "sommelier de vacina" (Cotidiano, 12/07). Muita frescura! Tem que tomar a que está disponível. Estão brincando com essa doença fatal para muita gente. (Rosemary Calazans Lopes) . Muita frescura! Tem que tomar a que está disponível. Estão brincando com essa doença fatal para muita gente.

Trinta dias é pouco, tinham que ficar no final da fila, ou seja, depois que todo o público apto a tomar a vacina fosse vacinado. Adoraria ver isso. (Cida Paulucio)

O maior direito que temos no momento é o direito de ser vacinado. Já é um bom sinal essas reações. É mais viável ter os efeitos colaterais do que contrair o vírus. Este, sim, pode nos levar a óbito. Caso haja recusa, tem que ir para o final da fila. O que está faltando é buscar informações corretas. (Maria Porto)

Acho que temos o direito, sim, de escolher a vacina, porque vejo que todos que tomam essa AstraZeneca passam muito mal com o efeito colateral. Por isso não tomei a vacina, nem meu filho. Somos do grupo de risco. Se pudéssemos escolher, já teríamos se vacinado. Por isso que muitos nem voltam para tomar a segunda dose, com medo da reação que a vacina dá. (Adriana Ferreira)

Efeito colateral não mata, o que mata é o vírus. Eu e meu marido tomamos, tenho mais de 60 anos, e ele, 70. O máximo que eu senti foi uma dor no corpo que logo passou, porém ele não sentiu nada. Já tomei as duas doses, graças a Deus! (Luisa Souza dos Santos)

Toda minha família tomou a AstraZeneca, minha mãe e tias, meus irmãos e primos, eu e meu esposo... não tivemos nenhuma reação, nem dor no local da vacina tivemos. Meus irmãos são do grupo de risco. Não deixe de se proteger por causa de pessoas que inventam bobagens para falar. (Marilene Keller)

Cuidado, quem escolhe muito uma hora é escolhido. Acho engraçado que já tomaram tantas vacinas que têm efeitos colaterais e agora ficam nessa bestagem. Tinham que deixar esse povo por último mesmo. (Penha Weslei Flauzino)

MANIFESTAÇÃO

Protesto de cobradores em Vitória cobra retorno aos postos de trabalho (Cotidiano, 12/07). Já passou da hora de resolver essa questão em definitivo. O governo tem que aprimorar o sistema de recarga dos cartões, ampliar o recebimento da recarga por todas as plataformas de pagamentos digitais. A função de cobrador infelizmente está desfasada. Os cobradores que ainda estão empregados estão há um ano e tal recebendo seus vencimentos e ficando uma grande maioria em casa. Resolver isso pode tirar do sistema o peso desse custo. Muitos arregaçaram as mangas e partiram pAra outras oportunidades, mas também outros não tiveram a mesma oportunidade e outros tantos ficaram esperando no confortável sofá. Na grande maioria dos outros grandes centros urbanos não existem mais cobradores. (Genedilson Correia) . Já passou da hora de resolver essa questão em definitivo. O governo tem que aprimorar o sistema de recarga dos cartões, ampliar o recebimento da recarga por todas as plataformas de pagamentos digitais. A função de cobrador infelizmente está desfasada. Os cobradores que ainda estão empregados estão há um ano e tal recebendo seus vencimentos e ficando uma grande maioria em casa. Resolver isso pode tirar do sistema o peso desse custo. Muitos arregaçaram as mangas e partiram pAra outras oportunidades, mas também outros não tiveram a mesma oportunidade e outros tantos ficaram esperando no confortável sofá. Na grande maioria dos outros grandes centros urbanos não existem mais cobradores.

Sou a favor da volta dos cobradores, porque é chato quando o cartão não passa. Todo mundo fica olhando como se você não tivesse o dinheiro. Às vezes temos, mas não tem a quem pagar, é chato. Sem falar que os postos para recarga cada dia estão em um lugar. Cobradores também têm família para sustentar. (Anaeliza Rodrigues)

Infelizmente essa é uma categoria extinta. Lamentamos tudo isso, mas em muitos Estados já não existem mais. Agora que todos já possuem o seu cartão, já se acostumaram a colocar créditos, você acha que essa categoria volta? (Altair Souza)

Diversas profissões vão desaparecer nos próximos 30 anos! Conheço muitas pessoas que eram cobradores! Hoje alguns possuem seus próprios negócios, outros se tornaram motoristas ou outros cargos dentro do setor! Enquanto uns buscam o crescimento, outros apenas se acomodam! (Alessandro Ferreira)

TESTAGEM NO TRANSPORTE PÚBLICO

Covid-19: 414 passageiros testaram positivo nos terminais do Transcol (Cotidiano, 12/07). Poderiam ter feito isso desde o início, associado a outras medidas para as pessoas que testassem positivo. Mas o politicamente correto é atribuir toda responsabilidade ao governo federal. (Michelli Borges) . Poderiam ter feito isso desde o início, associado a outras medidas para as pessoas que testassem positivo. Mas o politicamente correto é atribuir toda responsabilidade ao governo federal.

Quem transformou isso numa briga política foi o governo federal, isso é fato, através do negacionismo da doença e da própria vacina, incentivando aglomerações... Com uma coisa eu concordo 100%: o governo estadual deveria ter feito isso bem antes. Mas não há como negar que nosso governador foi muito mais bem atuante nesta pandemia do que o presidente, que preferiu negar o que estava acontecendo e, através do Ministério da Saúde, ficar empurrando com a barriga a compra de vacinas. Cada um tem uma parcela de responsabilidade, fato, mas nada se compara à negligência do governo federal. (Roni Xavier)

O Transcol só anda lotado. Povo sem noção, com máscara fora do rosto. O povo não sabe esperar ônibus menos cheio, quer entrar tudo em um só. (Kamila Dias)

Ônibus lotados, gente sem máscara, sem fiscalização ou distanciamento... aí fica difícil!! (Jullyanna Mendes)

POSTO NO SUPREMO

Bolsonaro indica André Mendonça, seu ministro "terrivelmente evangélico", para vaga no STF (Brasil, 13/07). Qual o problema de ser evangélico ? O que importa são seus princípios, a capacidade e a competência para prestar um serviço digno aos brasileiros. (Angelina Busato Cerutti) . Qual o problema de ser evangélico ? O que importa são seus princípios, a capacidade e a competência para prestar um serviço digno aos brasileiros.

Temente a Deus e descrente da vacina! Tá certo, bacana. Vai vendo… Quando começamos a misturar religião com política mesmo? O Estado não era laico? O que estão fazendo? (Franco Francisco)

Não é aceno a evangélicos, é aceno a justiça, ao conservadorismo do bem, da ordem... Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática. Tem muitos que se dizem evangélicos ou católicos, mas querem distorcer as escrituras para favorecer seus interesses. (Adeirdes Aparecida Mognatto Comper)