Covid-19: 414 passageiros testaram positivo nos terminais do Transcol

Equipe que realiza a testagem para a Covid-19 no Terminal de Laranjeiras, na Serra, já atendeu mais de 2,4 mil pessoas

Os dados foram apresentados pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva na tarde desta segunda-feira (12), durante a qual ele ressaltou que a estratégia nos terminais é promover a testagem em massa. Atualmente, há pontos de coleta em Jardim América (Cariacica), onde a testagem teve início em 18 de junho; Laranjeiras (Serra); e Itaparica (Vila Velha), mas há previsão de expansão para outras unidades.