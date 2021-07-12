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Pandemia no ES

Covid-19: 414 passageiros testaram positivo nos terminais do Transcol

Mais de 5 mil pessoas já foram testadas em três terminais da Grande Vitória desde o dia 18 de junho, quando teve início a testagem no Terminal de Jardim América, em Cariacica

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 17:19

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

12 jul 2021 às 17:19
Testagem para Covid-19 no Terminal de Laranjeiras
Equipe que realiza a testagem para a Covid-19 no Terminal de Laranjeiras, na Serra, já atendeu mais de 2,4 mil pessoas Crédito: Reprodução TV Gazeta
governo do Estado já realizou mais de 5 mil testes para identificar casos de Covid-19 nos terminais do sistema Transcol. Até este domingo (11), foram exatamente 5.383 pessoas submetidas ao exame, das quais 414 testaram positivo para a doença, o que representa 7,7% do público.
Os dados foram apresentados pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva na tarde desta segunda-feira (12), durante a qual ele ressaltou que a estratégia nos terminais é promover a testagem em massa.  Atualmente, há pontos de coleta em Jardim América (Cariacica), onde a testagem teve início em 18 de junho; Laranjeiras (Serra); e Itaparica (Vila Velha), mas há previsão de expansão para outras unidades. 
"A testagem em massa nos terminais faz parte de um tripé, junto à vacinação acelerada e ao uso de máscaras, para controle da circulação do Sars-Cov-2 (coronavírus) no Estado", pontuou. 
Além dos terminais, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também realiza testes no Aeroporto de Vitória. Nesse espaço, porém, o enfoque de atuação é diferente. Nésio Fernandes falou que a proposta é, ao identificar casos positivos, encaminhar as amostras para sequenciamento genético e, assim,  investigar a possível entrada de novas variantes no Espírito Santo através da malha aérea. 
Testes realizados até domingo (11/7):
  • Aeroporto de Vitória - 2.109 pessoas testadas / 36 resultados positivos;
  • Terminal de Jardim América - 2.222 pessoas testadas / 248 resultados positivos;
  • Terminal de Laranjeiras - 2.410 pessoas testadas / 136 resultados positivos;
  • Terminal de Itaparica - 751 pessoas testadas / 30 resultados positivos;
  • TOTAL - 7.492 pessoas testadas/450 resultados positivos

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