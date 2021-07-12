Covid-19: 414 passageiros testaram positivo nos terminais do Transcol

O governo do Estado já realizou mais de 5 mil testes para identificar casos de Covid-19 nos terminais do sistema Transcol. Até este domingo (11), foram exatamente 5.383 pessoas submetidas ao exame, das quais 414 testaram positivo para a doença, o que representa 7,7% do público.
Os dados foram apresentados pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva na tarde desta segunda-feira (12), durante a qual ele ressaltou que a estratégia nos terminais é promover a testagem em massa. Atualmente, há pontos de coleta em Jardim América (Cariacica), onde a testagem teve início em 18 de junho; Laranjeiras (Serra); e Itaparica (Vila Velha), mas há previsão de expansão para outras unidades.
"A testagem em massa nos terminais faz parte de um tripé, junto à vacinação acelerada e ao uso de máscaras, para controle da circulação do Sars-Cov-2 (coronavírus) no Estado", pontuou.
Além dos terminais, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também realiza testes no Aeroporto de Vitória. Nesse espaço, porém, o enfoque de atuação é diferente. Nésio Fernandes falou que a proposta é, ao identificar casos positivos, encaminhar as amostras para sequenciamento genético e, assim, investigar a possível entrada de novas variantes no Espírito Santo através da malha aérea.
Testes realizados até domingo (11/7):
- Aeroporto de Vitória - 2.109 pessoas testadas / 36 resultados positivos;
- Terminal de Jardim América - 2.222 pessoas testadas / 248 resultados positivos;
- Terminal de Laranjeiras - 2.410 pessoas testadas / 136 resultados positivos;
- Terminal de Itaparica - 751 pessoas testadas / 30 resultados positivos;
- TOTAL - 7.492 pessoas testadas/450 resultados positivos