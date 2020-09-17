Agora pela Copa do Brasil, Vasco e Botafogo se enfrentam com atenção à fase das defesas

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Detalhes, geralmente, marcam os clássicos. Nesta quinta-feira, Botafogo e Vasco iniciam a busca por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil às 19h, no Estádio Nilton Santos. O sistema defensivo das equipes representa uma das pautas mais importantes para a partida: enquanto um time se consolidou no quesito, outro vem sofrendo com falhas recentes no setor. O duelo será transmitido em tempo real no site do LANCE!.

O bom momento do Vasco na temporada passa muito pelos nomes de Germán Cano e Martín Benítez, mas o sistema defensivo do Cruz-Maltino é um dos destaques desde a chegada de Ramon Menezes. O Botafogo, por outro lado, sofreu gols após os 42 gols minutos do segundo tempo em quatro partidas do Campeonato Brasileiro e a defesa, além de eventuais falhas individuais, vem sendo marcada por falta de atenção.

No duelo pela Copa do Brasil, os dois sistemas serão colocados à prova. Na partida do Campeonato Brasileiro, no último domingo, o Vasco derrotou o Botafogo por 3 a 2. Agora, a chave das duas equipes mudou.BOTAFOGO: ADAPTAÇÃO AO ESQUEMA DE TRÊS ZAGUEIROS​A saída de Joel Carli, no começo de junho, fez o Botafogo ir ao mercado em busca de um zagueiro. Rafael Forster, que havia trabalhado com Paulo Autuori no Ludogorets-BUL-, foi o escolhido, sendo anunciado praticamente um mês e meio depois à rescisão do argentino.

Com um sistema ainda tentando se achar, o Botafogo não passa confiança no setor. Diante de Atlético-MG, Flamengo, Corinthians e Athletico Paranaense - uma vitória e três empates -, o Alvinegro levou um gol após os 42 minutos do segundo tempo. Destes, três foram finalizados no lado esquerdo da defesa.

Não apenas falando da questão de zagueiros, mas do sistema como um todo: o Botafogo é o time que mais demora para roubar a bola de um adversário no Brasileirão. A marcação, geralmente em linha baixa, dá espaço para o rival ter campo - uma consequência da escolha de estratégia ser baseada em apostar em transições em velocidade.

RAMONISMO E A SOLIDEZ DEFENSIVA​No Cruz-Maltino, o badalado "Ramonismo" tem como uma das principais características a solidez defensiva. Desde que o treinador assumiu no lugar de Abel Braga, em março, o time antes considerado frágil passou a mostrar foco e precisão na parte de trás do campo. Em nove jogos, foram nove gols sofridos, o que deixa o Vasco atrás apenas de Internacional e Grêmio (6 gols) e Palmeiras (8 gols).