Especial Publicitário

Igreja Cristã Maranata realiza Ação Social em Vitória para 7 mil pessoas

Evento ofertou serviços como carteira de identidade, atendimento médico e psicológico, vacinação, lazer para crianças, oração e conforto espiritual

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Igreja Cristã Maranata

Publicado em 10 de junho de 2025 às 09:11

População esteve no Maanaim de Vitória para buscar atendimentos e participar do Dia de Ação Social da Igreja Cristã Maranata Crédito: Rodrigo Gavini

Um dia inteiro voltado para atendimento médico, jurídico, realização de serviços como emissão de carteira de identidade, educação, vacinação, lazer infantil e atendimento psicossocial. Esses foram alguns dos serviços ofertados no Dia de Ação Social promovido pela Igreja Cristã Maranata (ICM), que foi realizado no sábado (30/05), no Maanaim de Vitória e reuniu mais de 7.500 pessoas. >

O evento contou com oração e conforto espiritual, segundo o pastor Luis Fernando Pitta, coordenador do evento. “A principal função da igreja é espiritual, mas não podemos deixar de lado a finalidade social que temos. A responsabilidade social é parte dos ensinamentos da Bíblia. No Evangelho, Jesus multiplicou os pães porque as pessoas estavam com fome. Muitas pessoas procuram por esse conforto espiritual, pois o principal objetivo da Igreja é fazer com que as pessoas tenham acesso a Jesus”, destaca.>

Esta foi a quarta edição do Dia de Ação Social realizado pela ICM no Estado. “Começamos antes da pandemia. Aquele foi o ‘embrião’ e desde então, viemos agregando mais voluntários da Igreja, mais empresas e mais participação das prefeituras e governos estadual e federal. Temos uma grande capacidade de mobilização e devemos usá-la para fazer o bem a quem necessita. E também aproveitamos para anunciar a palavra de Deus”, acrescenta o pastor.>

Pastor Luis Fernando Pitta: "Temos uma grande capacidade de mobilização e devemos usá-la para fazer o bem a quem necessita" Crédito: Rodrigo Gavini

Para o presidente da ICM, o pastor Gedelti Gueiros, quando se faz um evento desse tamanho, é preciso entender a repercussão e que ele irá ajudar um grande número de pessoas. >

>

“A área da Igreja deve ser utilizada para isso, pois temos disponibilidade. Isso é bom, é salutar e é tudo o que o nosso país precisa. Cada pessoa tem o seu valor, pois somos todos iguais. E estar aqui, contribuindo para a população, é uma forma que a Igreja Cristã Maranata tem de se manifestar como Igreja de Cristo”, pontua. >

Pastor Gedelti Gueiros: "E estar aqui, contribuindo para a população, é uma forma que a ICM tem de se manifestar como Igreja de Cristo" Crédito: Rodrigo Gavini

Também participaram voluntários da Igreja Cristã Maranata, empresas privadas e órgãos públicos. Para o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, esta é uma ação muito importante, uma vez que promove o atendimento social humanizado, assim como dá a oportunidade de facilitar a vida das pessoas.>

“Tudo isso feito em um sábado, em que as ações da Igreja e da prefeitura buscam facilitar as vidas das pessoas, reunindo tudo em um só lugar, com muito carinho e atenção. Buscamos combinar os serviços de Vitória e trazer tudo o que temos de melhor para a vida do cidadão”, afirma.>

Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini: "Buscamos unir os serviços de Vitória trazendo tudo o que temos de melhor para facilitar a vida do cidadão" Crédito: Rodrigo Gavini

O chefe do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o procurador-geral de justiça, Francisco Martínez Berdeal, esteve pela primeira vez no Dia de Ação Social e disse estar encantado com os serviços oferecidos à população.>

“Vim aqui para conhecer o evento e entender como que o MPES pode oferecer serviços e se organizar para o próximo. É muito importante agregar a comunidade em torno de um propósito comum. E nós trabalhamos com esse propósito, de prestar serviços à comunidade”, reforça.>

Chefe do MPES, Francisco Berdeal: "É muito importante agregar a comunidade em torno de um propósito comum" Crédito: Rodrigo Gavini

Organização e voluntários

A secretária geral de Ação Social da ICM Leonice Rocha conta que agir pelo bem dos outros é algo que existe desde que a Igreja foi fundada, mas teve mais ênfase desde a posse do pastor Gedelti Gueiros como presidente da Igreja. >

“Nos enche de alegria ver tantas pessoas aqui como voluntárias. Desde o momento em que o Conselho Presbiteral anuncia a data do evento, na semana seguinte as reuniões para organização são marcadas. Muitos trabalharam no dia anterior para garantir que tudo estivesse funcionando corretamente no dia de hoje. E hoje, começamos bem cedinho, pois já estávamos às 5h30 para uma oração com intenção de que tudo desse certo no dia de hoje”, conta.>

A secretária geral de Ação Social da ICM a irmã Leonice Rocha conta que agir pelo bem dos outros é algo que existe desde que a Igreja foi fundada Crédito: Rodrigo Gavini

Segundo Leonice, há voluntários da Igreja de várias partes, inclusive de fora do Espírito Santo, como o casal de advogados Maurício Freire Dias e Karla Keny Soares Dias, que vieram de Curitiba (PR) para atender durante o Dia de Ação Social. Eles contam que se prepararam e se organizaram para poderem estar no evento.>

“Este já é o nosso terceiro Dia de Ação Social, pois nos identificamos muito com o trabalho social que a Igreja faz. Trabalho especificamente na área de direito de famílias e sucessões e muitas pessoas vêm procurar orientação em relação a questões familiares como imóveis e inventário. A princípio, damos orientação, mas em alguns casos, que acompanhamos a pessoa até a conclusão do processo”, conta Maurício, que também é pastor.>

O casal de advogados Maurício Freire Dias e Karla Keny Soares Dias veio de Curitiba (PR) para atender durante o Dia de Ação Social Crédito: Rodrigo Gavini

A irmã Karla conta que trabalha na área previdenciária e que sempre realiza atendimentos para ajudar as pessoas a resolverem sua situação. “Hoje, meu primeiro atendimento foi de um servidor público que já tinha pedido a aposentadoria e veio até nós para saber como estavam os cálculos. Analisamos seu pedido e concluímos que seria melhor ele esperar mais dois anos para se aposentar, pois receberá seu salário na integralidade, ou seja, o dobro do que receberia se ele se aposentar este ano”, conta. >

Um grupo de pastores vindos de diversos países do Leste Europeu também marcou presença no evento. Eles ficaram admirados com toda a mobilização e o trabalho realizado. Esta é a primeira vez que vêm ao Brasil e chegaram no país para o encontro de pastores, que aconteceu no dia 24 de maio, no Maanaim de Domingos Martins. Mas antes de partirem para casa, foram conhecer o Dia de Ação Social.>

“Este trabalho imenso que a Igreja está fazendo aqui, além de ter nos impressionado, também nos ensinou como a mão de Deus pode brilhar para a sociedade. Isso mostra que a Igreja não somente prega o Evangelho, como também realiza ações além dele. Mexeu muito com nossos corações ver as pessoas aqui, recebendo orações e sendo atendidas. O Nosso Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado em tudo isso e cremos que um trabalho como esse vai encher as pessoas de gratidão e estarem abertos para receber Jesus”, conta o pastor Sergey Smolyar, que atua na Crimeia. >

Grupo de pastores vindos de diversos países do Leste Europeu esteve no evento e ficaram admirados com toda a mobilização e o trabalho realizado Crédito: Rodrigo Gavini

O membro da igreja Adriano Oliveira esteve no evento como voluntário de uma forma toda especial. Ele tem uma ótica e irá doar os óculos que serão feitos para as pessoas que passaram pelo exame de vista, que não têm condições de adquirir um par de óculos. >

“Iremos marcar um dia para entregar, no Maanaim, todos os óculos que serão feitos depois dos exames. Participei da Ação Social que aconteceu em Terra Vermelha, Vila Velha, e deu tudo muito certo. Foram cerca de 50 pessoas atendidas lá. É uma experiência boa, pois há pessoas que não têm condições de fazer e é muito satisfatório poder ajudá-las”, acrescenta.>

O membro da Igreja Adriano Oliveira tem uma ótica e irá doar os óculos que serão feitos para as pessoas que não têm condições de adquirir um par de óculos Crédito: Rodrigo Gavini

Vacinação e atendimento à mulher

O Ônibus Rosa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) esteve no Dia de Ação Social realizando atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica ou em busca de orientação jurídica. Segundo Hermínia Azoury, juíza titular da Coordenadoria estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJES, muitas mulheres procuram o atendimento para saber o que fazer. >

“Elas buscam uma resposta para o que estão necessitando. E estarmos em um evento dessa magnitude extraordinária é importante, pois chegamos a quem precisa. Seja na parte jurídica, seja na parte social. Temos folderes e cartilhas para as mulheres que procuram informações, pois muitas ainda desconhecem a Lei Maria da Penha. Mas muitas buscam para saber o que fazer e encaminhamos para a polícia, psicólogos e analisamos a situação e até emitimos uma medida protetiva de urgência se for necessário”, complementa. >

Hermínia Azoury, juíza titular da Coordenadoria estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJES: atendimento a mulheres Crédito: Rodrigo Gavini

Além disso, outros serviços como vacinação contra gripe, exames rápidos e atendimentos psicológicos também foram realizados. Segundo a psicóloga Rebeka Gerke Nunes, o atendimento realizado durante o Dia de Ação Social serve como uma triagem para encaminhamentos a profissionais particulares ou mesmo do serviço público.>

“As pessoas que nos procuram, na maioria das vezes, querem atendimento para elas mesmas e orientamos como proceder para começar ou mesmo continuar o tratamento. A maioria que chega até nós já está em tratamento e buscam novas ajudas, um novo parecer médico”, explica.>

A psicóloga Rebeka Gerke Nunes realizou atendimentos durante o Dia de Ação Social Crédito: Rodrigo Gavini

O Procon também esteve realizando atendimentos durante o Dia de Ação Social. Segundo o gerente do Procon de Vitória, Breno Panetto, somente pela manhã já haviam sido feitos 20 atendimentos, entre renegociação de dívidas, pessoas com nome negativado e contas atrasadas. Há ocasiões, inclusive, que as pessoas foram encaminhadas para oficinas de educação financeira.>

“Aqui é como se a pessoa estivesse indo ao Procon. Estamos com os computadores ligados ao sistema aqui, registrando a reclamação do consumidor e enviamos as cartas para as empresas, para que possam resolver o problema. Se essa primeira tratativa for frustrada, agendamos a audiência de conciliação para resolver o problema”, explica.>

O gerente do Procon de Vitória, Breno Panetto, contou que muitos procuraram o órgão no evento para renegociar dívidas Crédito: Rodrigo Gavini

Houve ainda empresas ofertando vagas de emprego, órgãos da prefeitura com cursos preparatórios, educação financeira, atividades infantis, bazar, consulta e vacinação para cães e gatos, entre outros. Para o pastor Luiz Eugênio, diretor administrativo da ICM, esse evento é muito importante para a Igreja, pois o trabalho é tanto espiritual quanto social.>

“Temos o maior trabalho voluntário do Brasil e continuamos a realizar parcerias públicas privadas para que a população se sinta amparada. Nosso atendimento é espiritual, mas também entendemos que precisamos realizar esse trabalho social, de acolhimento. É um evento que atinge toda a população, da grandeza de mais de 6 mil pessoas”, avalia.>

Pastor Luiz Eugênio: "Nosso atendimento é espiritual, mas também entendemos que precisamos realizar esse trabalho social, de acolhimento" Crédito: Rodrigo Gavini

Dia de Ação Social da Igreja Cristã Maranata

Ação Social da Igreja Cristã Maranata no Maanaim de Vitória 1 de 23

Serviços ofertados: >

Atendimento jurídico: orientações nas áreas do direito do consumidor, cível, trabalhista, previdenciário e outros.

orientações nas áreas do direito do consumidor, cível, trabalhista, previdenciário e outros. Violência doméstica: ônibus Rosa, psicólogas e advogadas.

ônibus Rosa, psicólogas e advogadas. Atendimento de saúde: pediatria, generalista, ginecologia, cardiologia, oftalmologia, urologia, odontologia, fonoaudiologia, psicologia, psiquiatria, medição de glicose e aferição de pressão.

pediatria, generalista, ginecologia, cardiologia, oftalmologia, urologia, odontologia, fonoaudiologia, psicologia, psiquiatria, medição de glicose e aferição de pressão. Secretaria Municipal de Saúde: vacinação, aferição de pressão, glicemia e testagem rápida de IST.

vacinação, aferição de pressão, glicemia e testagem rápida de IST. Caixa: informações comerciais e simulações de financiamentos imobiliários e outros produtos e serviços.

informações comerciais e simulações de financiamentos imobiliários e outros produtos e serviços. EDP: parcelamento, tarifa social, troca de titularidade, pedidos de religação, cadastro de tarifa social.

parcelamento, tarifa social, troca de titularidade, pedidos de religação, cadastro de tarifa social. Cesan: emissão de segunda via de requerimento de tarifa social e alteração de titularidade de contas.

emissão de segunda via de requerimento de tarifa social e alteração de titularidade de contas. Escola Dodd: atividades pedagógicas para crianças.

atividades pedagógicas para crianças. Sebrae: questões financeiras, capacitação e apoio ao empreendedorismo.

questões financeiras, capacitação e apoio ao empreendedorismo. Inclusão digital: carteira de trabalho digital, agendamento de identidade, acesso cidadão, Gov.br, MeuSUS digital, entre outros.

carteira de trabalho digital, agendamento de identidade, acesso cidadão, Gov.br, MeuSUS digital, entre outros. Uniasselvi Fadesc: orientações de saúde, massagem relaxante e brindes infantis.

orientações de saúde, massagem relaxante e brindes infantis. Extrabom: oportunidade de emprego.

oportunidade de emprego. Batalhão de cães: demonstração de polícia.

demonstração de polícia. Vetmóvel: consulta para cães e gatos, vacinação antirrábica, cadastro para castração.

consulta para cães e gatos, vacinação antirrábica, cadastro para castração. Procon municipal: orientações ao consumidor e reclamações.

orientações ao consumidor e reclamações. Sine: solicitação e informações de seguro-desemprego e acesso a vagas de emprego.

solicitação e informações de seguro-desemprego e acesso a vagas de emprego. Bazar: doações de roupas, calçados e brinquedos.

doações de roupas, calçados e brinquedos. Acessibilidade: assistência a participantes que necessitam de suporte especial.

assistência a participantes que necessitam de suporte especial. Corte de cabelo.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: verificação e apoio econômico.

verificação e apoio econômico. Programas: Qualifica Vix Comunidade e Futuro Brilhante da Prefeitura de Vitória.

Qualifica Vix Comunidade e Futuro Brilhante da Prefeitura de Vitória. Guarda Municipal: campanha educativa e cadastramento para estacionamento especial >

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta