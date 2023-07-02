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Zona rural

Carros batem de frente e deixam quatro mortos em Alto Rio Novo

Quatro de cinco ocupantes de um gol morreram no acidente. Uma das vítimas é um menino de nove anos. Uma criança de quatro anos que estava no veículo foi socorrida com vida

Publicado em 02 de Julho de 2023 às 11:10

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

02 jul 2023 às 11:10
Quatro pessoas morrem após dois veículos baterem de frente em Alto Rio Novo
Quatro pessoas morrem após dois veículos baterem de frente em Alto Rio Novo Crédito: Montagem A Gazeta - Foto Leitor
Quatro pessoas morreram, entre elas um menino de nove anos, após um grave acidente no final da tarde de sábado (1), na Rodovia ES 164, no Córrego Água Limpa, na zona rural de Alto Rio Novo, Noroeste do Estado. O acidente envolveu dois carros de passeio, que bateram de frente. Uma criança de quatro anos foi socorrida com vida e o motorista do outro veículo foi liberado após prestar esclarecimentos.
De acordo com o Polícia Militar, o acidente foi por volta das 17 horas. O motorista do veículo Ford Ranger contou aos militares que foi surpreendido pelo Volkswagem Gol, que teria invadido a contramão.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local encontrou as equipes do Samu e ambulâncias municipais socorrendo um passageiro do gol, que morreu no hospital, e uma criança de quatro anos, que também estava no mesmo veículo. Os outros três ocupantes, entre eles o motorista, foram encontrados mortos dentro do carro, sendo retirados das ferragens pelos militares.

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O condutor da Ranger também foi socorrido, mas não teve lesões graves. Ele, que tem 46 anos, foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse a prisão em flagrante, de acordo com a Polícia Cívil.
As três pessoas que morreram na hora foram identificadas como o condutor do veículo Volkswagem Gol Juliano Nunes de Oliveira 30 anos, o seu filho João Victor Andrade de Oliveira, 9 anos e Julierme Nunes de Oliveira 34 anos, irmão de Juliano. No mesmo veículo estavam Nilson Carias, que não teve idade divulgada, que morreu no hospital.
O menino socorrido pelos bombeiros e levado para um hospital é João Lucas Andrade de Oliveira, de 4 anos, filho de Juliano. O estado de saúde dele não foi divulgado.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que testemunhas do acidente repassaram à Central de Teleflagrante, que o carro com as vítimas teria invadido a contramão.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem necropsiados e liberados para os familiares.

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