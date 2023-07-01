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Na BR-101

Cartas para presos de facções criminosas e drogas são apreendidos pela PRF

Policiais viram moto trafegando na contramão da rodovia, na Serra, e deram ordem de parada; numa mochila, encontraram maconha, cocaína e os bilhetes

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 11:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2023 às 11:16
Centenas de pinos de cocaína com imagem do Capitão América estavam em mochila
Centenas de pinos de cocaína com imagem do Capitão América estavam em mochila Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu centenas de pinos de cocaína com adesivo do Capitão América, tabletes de maconha e cartas destinadas a presidiários que estariam ligados a facções criminosas. A apreensão aconteceu na altura do km 260 da BR-101, na SerraGrande Vitória, na noite de sexta-feira (30).
Segundo a polícia, um motociclista foi flagrado transitando pela contramão na rodovia, o que chamou a atenção dos policiais. Por causa da infração de trânsito, foi dada ordem de parada ao condutor.
Com ele, havia uma passageira, que estava com mochila vermelha que aparentava estar muito cheia. Ao segurá-la, o policial percebeu que estava muito pesada. O agente perguntou o que havia dentro. A mulher respondeu não saber o que era, mas falou que uma outra mulher havia pedido para que entregasse no bairro Serra Dourada II em troca de R$ 600.
Diante disso, os agentes da PRF abriram a bolsa e encontraram 1.400 pinos de cocaína, sendo cada um deles identificado com adesivo do Capitão América; 20 pequenos tabletes, 2 grandes tabletes, 1 pedaço disforme grande e 1 pedaço disforme menor de maconha.
Cartas destinadas a presidiários foram apreendidas pela PRF
Cartas que seriam destinadas a presidiários foram apreendidas pela PRF Crédito: Divulgação/PRF
Além disso, chamou a atenção dos agentes que havia seis pequenos bilhetes manuscritos, cuidadosamente dobrados e embalados, que teriam como destino presidiários, inclusive com referência ao Presídio de Segurança Máxima I em alguns bilhetes.
O condutor informou que seria motorista de aplicativo e que estaria realizando uma corrida para a passageira.
Os dois foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, na Serra.
Com informações do G1 ES

Correção

01/07/2023 - 12:09
A matéria foi corrigida com a informação de que foram apreendidos, pela PRF, 1.400 pinos de cocaína, e não R$ 1,4 mil em espécie, como publicado anteriormente.

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