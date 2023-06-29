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Produto 'perigoso'

Caminhão-tanque tomba na BR 101 e óleo fica derramado em Guarapari

Veículo saiu da pista e sofreu o acidente na tarde desta quarta-feira (28). Material que vazou pode causar danos ao meio ambiente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2023 às 21:02

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 21:02

Veículo saiu da pista e tombou, segundo a PRF
Veículo saiu da pista e tombou nesta quarta-feira (28), segundo informou a PRF Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Atualização

29/06/2023 - 4:13
Após ser procurada pela reportagem no dia do fato, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) enviou uma nota, nesta quinta-feira (29), com informações sobre a composição do óleo e as medidas tomadas pelo órgão. O texto foi atualizado. 
Um caminhão-tanque carregado com um óleo considerado "perigoso" pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) saiu de pista e tombou na tarde desta quarta-feira (28), no km 341 da BR 101, em Guarapari. Segundo a corporação, apesar do susto, ninguém se feriu. 
Ainda de acordo com a PRF, o material transportado possui o ONU 3082 (código adotado pelo Ministério dos Transportes), cuja classificação é internacionalmente reconhecida para identificar substâncias perigosas.
O professor de Química Bruno Franco explicou que o material possivelmente é um óleo combustível e inflamável. Além disso, pode causar danos à saúde humana e ao meio-ambiente, conforme destacou.
Óleo foi derramado após tombamento de caminhão-tanque em Guarapari
Óleo foi derramado após tombamento de caminhão-tanque em Guarapari Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Ele afirmou ainda que, de acordo com a categoria de embalagem exigida no momento do transporte, o óleo apresenta "riscos moderados".
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou, por nota, que uma equipe de fiscalização está atendendo a ocorrência nesta quinta-feira (29). Segundo o órgão, o veículo estava transportando óleo lubrificante usado, que atingiu vegetação, solo e recurso hídrico. A empresa responsável foi intimada para remover o produto e destinar os resíduos para local ambientalmente licenciado.

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